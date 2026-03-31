جنید انوار کا سمندری خوراک کا ضیاع روکنے کیلئے اقدامات پرزور

بحری ماحولیاتی نظام کاتحفظ ممکن، معاشی استحکام کوفروغ میسر، یوم زیرو ویسٹ پرپیغام

کراچی (کامرس رپورٹر)وفاقی وزیر بحری امور محمد جنید انوار چوہدری نے سمندری خوراک کے ضیاع کوکم کرنے کیلئے فوری اقدامات کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے اسے پائیدار بلیو اکانومی کے فروغ کیلئے بنیادی حیثیت قرار دیا ہے ، عالمی یومِ زیرو ویسٹ کے موقع پر اپنے پیغام میں وفاقی وزیر بحری امور نے کہا کہ سمندری خوراک کے ضیاع میں کمی سے نہ صرف بحری ماحولیاتی نظام کا تحفظ ممکن ہے بلکہ معاشی استحکام کو فروغ ملتا ہے اور موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات سے نمٹنے میں بھی مدد ملتی ہے ۔ انہوں نے کہا کہ سمندری خوراک کے ضیاع میں کمی اقوام متحدہ کے پائیدار ترقیاتی ہدف نمبر 14 کے حصول کیلئے ناگزیر ہے ، جس کا مقصد سمندروں اور بحری وسائل کا تحفظ اور پائیدار استعمال یقینی بنانا ہے۔

 

سمارٹ لاک ڈائون نہ لگانے کا فیصلہ : صوبوں نے محالفت کردی، ایوان صدر میں مشاورتی اجلاس کے دوران مہنگائی کے دبائو کو کنٹرول کرنے پر بریفنگ، ایندھن کی وافر مقدار موجود ہونے کی یقین دہانی

جلد معاہدہ کرکے ہرمز کو نہ کھولا تو تمام ایرانی پاور پلانٹس تباہ کردینگے : ٹرمپ کی دھمکی : مطالبات حد سے زیادہ اور نامعقول : ایران

آلودگی ختم کرنا مشترکہ ذمہ داری، پلاسٹک کا استعمال چھوڑ دیں : مریم نواز

خطے کی صورتحال، اقتصادی تعاون، اسحاق ڈار آج چین جائینگے

پاکستان سے مڈل ایسٹ کو اشیائے خوردونوش کی فراہمی شروع، 6 شپمنٹس کویت پہنچ گئیں

بلوچستان : تھانے پر حملہ، فائرنگ، 2 اہلکار شہید، 3 دہشتگرد ہلاک

محمد اظہارالحق
جے شنکر کی بد زبانی
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
G for Goon
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
یہ گلیوں کے آوارہ کتے
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
بجلی کے شعبہ میں اصلاحات … (2)
شاہد کاردار
رشید صافی
واشنگٹن کی داخلی مزاحمت
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
گاہے گاہے باز خواں!
حافظ محمد ادریس
