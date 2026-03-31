آبنائے ہرمز بندش سے تجارتی سرگرمیوں کوسنگین خطرات، تاجر رہنما

  کاروبار کی دنیا
آبنائے ہرمز بندش سے تجارتی سرگرمیوں کوسنگین خطرات، تاجر رہنما

فی کنٹینر 35سوڈالر تک جنگی رسک سرچارج، حیدر آباد کی صنعتیں مشکلات کاشکار

حیدرآباد (بیورو رپورٹ)چیمبر آف اسمال ٹریڈرز اینڈانڈسٹری کے صدر محمد سلیم میمن نے مشرق وسطی میں بڑھتی جغرافیائی و سیاسی کشیدگی اور خصوصاً آبنائے ہرمزکی ممکنہ بندش پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس صورتحال نے پاکستان کی صنعتی و تجارتی سرگرمیوں کو سنگین خطرات میں ڈال دیا۔ انہوں نے کہا کہ عالمی سطح پر شپنگ روٹس کی تبدیلی، کارگو بکنگ میں رکاوٹیں اور شپنگ کمپنیوں کی جانب سے فی کنٹینر 3500 ڈالر تک جنگی رسک سر چارج کے نفاذ نے ملکی صنعتوں، خصوصاً حیدرآبادکی صنعتوں کے لیے شدید مشکلات پیدا کر دی ہیں۔ خام مال کی ترسیل میں 15 سے 20 دن تک اضافی تاخیر اور فریٹ اخراجات میں غیر معمولی اضافہ صنعتی پیداوار کو متاثر کر رہا ہے اور برآمدی آرڈرز کی بروقت تکمیل خطرے میں پڑ چکی ہے۔

 

عجائب دنیا

ٹیسٹ کیلئے خون کے بجائے جِلد کی سانسیں نتیجہ بتائیں گی

کیفین یادداشت بہتر بنا سکتی ہے ، نئی تحقیق میں انکشاف

آسٹریلیا میں بیکٹیریا سے بھی چھوٹا کیو آر کوڈ تیار

برف پانی پر کیوں تیرتی ہے ، دیرینہ معمہ حل ہوگیا

مریخ کی گہرائیوں میں چھپا قدیم دریائی نظام دریافت

بچپن کی پرانی تصویر سے 33 سال بعد گمشدہ بھائی مل گیا

محمد اظہارالحق
جے شنکر کی بد زبانی
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
G for Goon
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
یہ گلیوں کے آوارہ کتے
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
بجلی کے شعبہ میں اصلاحات … (2)
شاہد کاردار
رشید صافی
واشنگٹن کی داخلی مزاحمت
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
گاہے گاہے باز خواں!
حافظ محمد ادریس
