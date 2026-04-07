صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈالرکی قدر3پیسے کم،تولہ سونا 1100روپے مہنگا

  کاروبار کی دنیا
تولہ سونا 4 لاکھ 91 ہزار 462،دس گرام4 لاکھ 21 ہزار349 کاہوگیا

کراچی(بزنس رپورٹر)اسٹیٹ بینک کے مطابق انٹربینک مارکیٹ میں ڈالر 3پیسے کی کمی سے 279.07 روپے پر بند ہوا۔دوسری جانب عالمی بلین مارکیٹ میں سونا 11 ڈالر کے اضافے سے 4 ہزار 687 ڈالر فی اونس کا ہوگیا۔بین الاقوامی مارکیٹ میں سونے کے نرخ میں اضافے کے باعث مقامی سطح پر بھی فی تولہ سونا 1 ہزار 100 روپے کے اضافے سے 4 لاکھ 91 ہزار 462 روپے پر جاپہنچا۔اسی طرح دس گرام سونے کی قیمت بھی 943 روپے کے اضافے سے 4 لاکھ 21 ہزار 349 روپے ہوگئی ۔ دوسری جانب چاندی کی فی تولہ قیمت 50 روپے کی کمی سے 7 ہزار 744 روپے ہوگئی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

جرم و سزا کی دنیا

2 سوشل میڈیا انفلوئنسر خواتین سے زیادتی، مقدمہ درج

گجر پورہ،شیخوپورہ:مبینہ مقابلے ،2زیرِ حراست ملزم ہلاک

لاکھوں کی وارداتوں میں ملوث چارملزم دھرلئے گئے

عسکری10میں خاتون کار کی ٹکرسے جاں بحق

پتنگ ڈیلر سمیت 26ملزم گرفتار، سینکڑوں پتنگیں برآمد

چلڈرن ہسپتال:ڈاکٹر کی لاش ملنے پر تحقیقات کا دائرہ مزید وسیع

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ایک عبرتناک تصویر
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
بیس جہاز اور کالم نگار کی اوقات
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
پاکستانی معیشت کب سدھرے گی؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
کفایت شعاری۔ دعوے اور حقائق
شاہد کاردار
رشید صافی
اقوامِ عالم کا امتحان
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
گاہے گاہے باز خواں! …(2)
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak