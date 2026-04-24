2026:نیسلے کی پہلی سہ ماہی میں صحت مندانہ ترقی

  • کاروبار کی دنیا
2026:نیسلے کی پہلی سہ ماہی میں صحت مندانہ ترقی

تین ماہ کی مدت کے لیے خالص فروخت 54ارب روپے ریکارڈ کی گئی

لاہور (بزنس ڈیسک)نیسلے پاکستان کی 31 مارچ 2026 کو ختم ہونے والی تین ماہ کی مدت کے لیے خالص فروخت 54 ارب روپے رہی جو 7.2 فیصد کی صحت مند نمو کو ظاہر کرتی ہے ۔ فروخت کی یہ کارکردگی برانڈز پر تیز رفتار سرمایہ کاری اور رمضان و عید کے مواقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہدفی تجارتی حکمتِ عملی کے باعث ممکن ہوئی۔آمدنی میں بہتری، بالواسطہ اخراجات پر سخت کنٹرول اور ویلیو چین کی بہتری کے اقدامات کے نتیجے میں مجموعی اور آپریٹنگ منافع کے مارجنز میں گزشتہ سال کی اسی مدت کے مقابلے میں بالترتیب 8.8فیصد اور 7.1فیصد بہتری آئی۔

بہتر منافع کے مارجنز اور مؤثر ورکنگ کیپٹل مینجمنٹ نے کمپنی کو فری کیش پیدا کرنے میں مدد دی، جسے کمپنی کے تمام قرضے مکمل طور پر ختم کرنے کے لیے استعمال کیا گیا جس کے نتیجے میں فنانسنگ لاگت کا خاتمہ ہوا اور گزشتہ سال کی اسی مدت کے مقابلے میں خالص منافع میں 12.3 فیصد اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔

 

کھیلوں کی دنیا

سپر لیگ:مسلسل شکستوں کے بعد راولپنڈیز نے فتح کا مزہ چکھ لیا

راولپنڈیز کے فاسٹ بولر نسیم شاہ انجری کا شکار

محمد نواز نے تحریری مؤقف سے آئی سی سی کو آگاہ کر دیا

انڈر 18 ایشیا ہاکی کپ کے شیڈول کا باقاعدہ اعلان

پی ایس ایل:محمد عامر اور فہیم اشرف کے درمیان تلخ کلامی

نیمار کو فراڈ کیس میں بری قرار دینے کا فیصلہ برقرار

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
امریکہ ایران کی لڑائی میں…
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
بقا کا پہلا سبق
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
اولڈ پلے بُک۔ نیا زمانہ
بابر اعوان
کنور دلشاد
مشرقِ وسطیٰ کا بدلتا منظر نامہ اور پاکستان
کنور دلشاد
اسد طاہر جپہ
پیٹرو ڈالر کا مستقبل
اسد طاہر جپہ
امیر حمزہ
صلح کی گود میں امن
امیر حمزہ
