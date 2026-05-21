صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چاندی125،سونا6800روپے سستا،ڈالر کی قدرکم

  • کاروبار کی دنیا
چاندی125،سونا6800روپے سستا،ڈالر کی قدرکم

تولہ سونا 4 لاکھ 70 ہزار 362،دس گرام4لاکھ3ہزار259کاہوگیا

کراچی(بزنس رپورٹر)عالمی اور مقامی مارکیٹ میں بدھ کو سونے کی قیمتوں میں کمی ریکارڈ کی گئی۔ادھرڈالرمزید سستا ہوگیا۔تفصیلات کے مطابق عالمی مارکیٹ میں بھی سونے کی قیمت میں 68 ڈالر کی کمی ہوئی جس کے بعد فی اونس قیمت 4,480 ڈالرتک آگئی۔عالمی مارکیٹ میں سونے کے نرخ میں کمی کے باعث مقامی سطح پر بھی فی تولہ سونا 6,800 روپے کی کمی کے ساتھ 4 لاکھ 70 ہزار 362 روپے کا ہوگیا۔اسی طرح 10 گرام سونا 5,830 روپے کی کمی سے 403,259 روپے کا ہوگیا۔یاد رہے کہ منگل کو فی تولہ سونے کی قیمت 477,162 روپے پر مستحکم رہی تھی۔دوسری جانب چاندی کی قیمت 125 روپے کی کمی سے 7974 روپے ہوگئی۔دوسری جانب اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے مطابق انٹربینک میں ڈالر ایک پیسے کی کمی سے 278.56 روپے پر بند ہوا۔ یاد رہے کہ منگل کو مقامی کرنسی 278.57 روپے پر بند ہوئی تھی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

جرم و سزا کی دنیا

ڈاکوؤں نے گھر گھس کر 1کروڑ 60لاکھ کا سونا ونقدی لوٹ لی

جعلی سموں کے ذریعے بینک فراڈ، بینکر سمیت 3ملزم گرفتار

رکشہ کھائی میں گرنے سے ایک شخص جاں بحق، 3 زخمی

منشیات فروش کو10 سال قید بامشقت،سوالاکھ روپے جرمانہ

معمولی جھگڑے پر چھوٹے نے بڑے بھائی کو قتل کر دیا

جعلی دستاویزات کے ذریعے فراڈ کا مقدمہ درج

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
پنکی اور Whataboutism
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
جھاڑو کون پھیرے گا؟
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
بے بس مسلم عوام اور افغانستان میں بھوک کا ڈیرہ
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
دُلہا دلہن کا مقابلہ اور پاکستان کرکٹ ٹیم
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
الطاف حسن قریشی۔ مسلسل تین حادثے
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
قربانی کے مسائل
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak