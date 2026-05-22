صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بی وائی ڈی نے جی پی اے کے نام سے سنیماٹک ٹریول سیریز کا آغاز کردیا

  • کاروبار کی دنیا
بی وائی ڈی نے جی پی اے کے نام سے سنیماٹک ٹریول سیریز کا آغاز کردیا

کراچی(بزنس ڈیسک)دنیا کے نمبرون نیو انرجی وہیکل برانڈ بی وائی ڈی نے دی گریٹ پاکستان ایڈونچر (جی پی اے )کے نام سے ایک منفرد سنیماٹک ٹریول سیریز کا آغاز کر دیا ہے جس کا مقصد پاکستان کے متنوع قدرتی مناظر، ثقافتوں اور ان کہی داستانوں کو اجاگر کرنا ہے۔

اس مہم میں پاکستان کی سب سے طاقتور پلگ اِن ہائبرڈ الیکٹرک پک اپ بی وائی ڈی شارک 6 مرکزی کردار ادا کر رہی ہے ۔چار اقساط پر مشتمل اس ڈیجیٹل سیریز میں پاکستان بھر سے تعلق رکھنے والے اسٹوری ٹیلرز اور مہم جو افراد ملک کے دشوار گزار اور دور افتادہ علاقوں کا سفر کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ یہ سیریز بی وائی ڈی شارک 6کی چار مختلف ٹیرین صلاحیتوں - کیچڑ، ریت، برف اور پہاڑی راستوں - سے متاثر ہو کر تیار کی گئی ہے ۔بی وائی ڈی پاکستان میگا موٹر کمپنی کی وائس پریزیڈنٹ مارکیٹنگ عائشہ جنجوعہ نے مہم کے وژن پر بات کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان غیر معمولی مناظر، باصلاحیت لوگوں اور ان گنت ان کہی کہانیوں کا ملک ہے ۔ایم ایم سی کے جنرل منیجر مارکیٹنگ سید حیدر مجتبیٰ نے کہا کہ دی گریٹ پاکستان ایڈونچر‘ کے مرکز میں خالص اور حقیقی سنیماٹک اسٹوری ٹیلنگ ہے ، جو مہم جوئی کی غیر متوقع صورتحال اور سنسنی کو نمایاں کرتی ہے ۔سیریز کی تمام اقساط عوامی مشاہدے کے لیے یوٹیوب پر دستیاب ہیں۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

جرم و سزا کی دنیا

11 مبینہ مقابلے ، 4 ملزم ہلاک، 7 زخمی حالت میں گرفتار

لاہور :پولیو ٹیم پر تشدد،ملزم گرفتار،مقدمہ درج

جعلی نوٹ دے کر قربانی کے جانور خریدنے والا شاطر نوسرباز گرفتار

سیالکوٹ: نوجوان کو رنجش پر گولیاں مار کر زخمی کر دیا

خاتون منشیات فروش ہیروئن سمیت گرفتار

دکان سے موٹر سائیکل چوری

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
اندرا گاندھی اور وزیراعظم ہائوس کی ایمبولنس… (3)
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
دیہات میں شہری بلائیں
رسول بخش رئیس
کنور دلشاد
28ویں ترمیم بمقابلہ 18ویں ترمیم
کنور دلشاد
اسد طاہر جپہ
ایک ادارہ، 109نوبیل انعام
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
کالا دھن اور چِٹّا پاؤڈر
آصف عفان
امیر حمزہ
زمیں کھا گئی آسماں کیسے کیسے مگر؟
امیر حمزہ
Dunya Bethak