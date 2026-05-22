صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

فیفا ورلڈکپ میچز شدید گرمی سے متاثر ہونے کا خدشہ

  • کھیلوں کی دنیا
فیفا ورلڈکپ میچز شدید گرمی سے متاثر ہونے کا خدشہ

کم از کم پانچ میچز ملتوی کرنیکی سفارش کی جا سکتی ہے ،ماحولیاتی تحقیقاتی ادارہ

واشنگٹن(سپورٹس ڈیسک)فٹبال کے عالمی کھلاڑیوں کی تنظیم فیف پرو نے فیفا ورلڈ کپ کے دوران شدید گرمی کے خطرات پر ایک بار پھر تشویش کا اظہار کیا ہے ۔ماحولیاتی تحقیقاتی ادارے ورلڈ ویدر ایٹریبیوشن کی تازہ رپورٹ کے مطابق امریکا، کینیڈا اور میکسیکو میں منعقد ہونے والے ورلڈ کپ کے دوران تقریبا ایک چوتھائی میچز ایسے حالات میں کھیلے جانے کا امکان ہے جہاں درجہ حرارت کھلاڑیوں اور شائقین کے لیے خطرناک حد تک بڑھ سکتا ہے ۔رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ 104 میچز پر مشتمل اس بڑے ٹورنامنٹ میں کم از کم پانچ میچز ایسے موسمی حالات میں ہونے کا خدشہ ہے جہاں میچ ملتوی کرنے کی سفارش کی جا سکتی ہے ۔ماہرین نے اس حوالے سے ویٹ بلب گلوب ٹیمپریچر انڈیکس کی مدد سے اندازہ لگایا ہے جو یہ جانچتا ہے کہ انسانی جسم گرمی میں خود کو کس حد تک ٹھنڈا رکھ سکتا ہے ۔فیف پرو کے میڈیکل ڈائریکٹر ونسنٹ گوٹبارگ نے کہا کہ ڈبلیو بی جی ٹی درجہ حرارت 26 ڈگری سینٹی گریڈ سے بڑھ جائے تو خصوصی حفاظتی اقدامات ضروری ہو جاتے ہیں جبکہ 28 ڈگری سے اوپر میچ روکنے کی سفارش کی جاتی ہے ۔فیفا نے جواب میں کہا ہے کہ کھلاڑیوں اور شائقین کے تحفظ کے لیے کولنگ سسٹمز، ہائیڈریشن بریکس اور طبی سہولیات سمیت مختلف منصوبے تیار کیے جا چکے ہیں۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

پاکستان

مصالحتی کوششوں میں چین پاکستان کیساتھ : دونوں ملک مل کر مشرق وسطیٰ میں امن و استحکام کی جلد بحالی کیلئے مثبت کردار ادا کرینگے : چینی وزارت خارجہ، شہباز شریف کل بیجنگ پہنچیں گے

ایران کا یورینیم کو بیرون ملک منتقل کرنے سے انکار، ہم رکھنے نہیں دینگے : ٹرمپ

دہشتگردی کیخلاف جنگ پوری قوت سے جاری رہے گی : فیلڈ مارشل عاصم منیر

گندم وافر مقدار میں موجود، روٹی ،نان کی قیمتیں قابو میں رکھی جائیں : مریم نواز

خیبر پختونخوا جل رہا ہے مگر کوئی پوچھنے والا نہیں : چیف جسٹس پشاور ہائیکورٹ

مہنگائی، بیروزگاری کی وجہ فرسودہ سیاسی نظام : حافظ نعیم

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
اندرا گاندھی اور وزیراعظم ہائوس کی ایمبولنس… (3)
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
دیہات میں شہری بلائیں
رسول بخش رئیس
کنور دلشاد
28ویں ترمیم بمقابلہ 18ویں ترمیم
کنور دلشاد
اسد طاہر جپہ
ایک ادارہ، 109نوبیل انعام
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
کالا دھن اور چِٹّا پاؤڈر
آصف عفان
امیر حمزہ
زمیں کھا گئی آسماں کیسے کیسے مگر؟
امیر حمزہ
Dunya Bethak