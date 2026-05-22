صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پی اے اے کا اشتہاری ٹیکس نظام میں اصلاحات کا مطالبہ

  • کاروبار کی دنیا
پی اے اے کا اشتہاری ٹیکس نظام میں اصلاحات کا مطالبہ

کسی قسم کی چھوٹ یا خصوصی رعایت کا مطالبہ نہیں کررہے ، احمد حسین

کراچی(بزنس ڈیسک)پاکستان ایڈورٹائزنگ ایسوسی ایشن (پی اے اے )نے حکومت پر زور دیا ہے کہ وہ بجٹ تجاویز میں ایڈورٹائزنگ انڈسٹری پر لاگو ٹیکس نظام کو متوازن اور مؤثر بنانے کے لیے فوری اقدامات کرے ۔ایف بی آرکو جمع کرائی گئی تجاویز میں ایسوسی ایشن نے مؤقف اختیار کیا کہ ودہولڈنگ ٹیکس کے موجودہ ڈھانچے نے ایک مکمل طور پر دستاویزی اور قانون کی پاسداری کرنے والے شعبے پر حد سے زیادہ اور ناقابلِ برداشت بوجھ ڈال دیا ہے۔ن ایڈورٹائزنگ ایسوسی ایشن کے چیئرمین احمد حسین کپاڈیہ نے کہا کہ ایڈورٹائزنگ ایجنسیاں وہ انجن ہیں جو برانڈز کی ترقی، میڈیا ریونیو اور کنزیومر مارکیٹس کو آگے بڑھاتی ہیں،ایسوسی ایشن کسی قسم کی چھوٹ یا خصوصی رعایت کا مطالبہ نہیں کر رہی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

سونیا حسین نے فلم سائیکو کا سب سے زیادہ یادگار سین بتا دیا

شہری کے اغوا کا مقدمہ، منیب بٹ کی عبوری ضمانت منظور

شادی کے بعد رمشا خان سوشل میڈیا سے غائب

شاہ رخ کیساتھ مرکزی کردار کی پیشکش ہوئی تھی:میرا

بے وفائی کی غلطی پر صرف ایک بار معاف کیا جاسکتا :راکول پریت

ٹیکس فراڈ ،پاکستانی نژاد فرانسیسی فیشن ڈیزائنر محمود بھٹی کو سزا

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
اندرا گاندھی اور وزیراعظم ہائوس کی ایمبولنس… (3)
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
دیہات میں شہری بلائیں
رسول بخش رئیس
کنور دلشاد
28ویں ترمیم بمقابلہ 18ویں ترمیم
کنور دلشاد
اسد طاہر جپہ
ایک ادارہ، 109نوبیل انعام
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
کالا دھن اور چِٹّا پاؤڈر
آصف عفان
امیر حمزہ
زمیں کھا گئی آسماں کیسے کیسے مگر؟
امیر حمزہ
Dunya Bethak