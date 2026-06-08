بجٹ سے قبل ہی سولر پینلز کی قیمتوں میں9ہزارتک اضافہ
645واٹ والا پینل 31200 پر جاپہنچا، انورٹرز بھی مہنگے ہونے کا خدشہ
کراچی(مانیٹرنگ ڈیسک)بجٹ پیش ہونے سے پہلے ہی سولر پینلز کی قیمتوں میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے ۔رپورٹس کے مطابق بجٹ سے قبل مارکیٹ میں سولر پینلز کی قیمتوں میں ہونے والے اس اچانک اضافے نے صارفین اور سولر توانائی میں سرمایہ کاری کرنے کے خواہشمند افراد کو تشویش میں مبتلا کر دیا ہے ۔مارکیٹ ذرائع کے مطابق سولر پینلز کی فی پلیٹ قیمت میں 7 ہزار سے 9 ہزار روپے تک اضافہ کیا گیا ہے جس کے بعد 585 واٹ کا سولر پینل جو پہلے تقریباً 18 ہزار روپے میں دستیاب تھا اب 27 ہزار روپے تک فروخت ہو رہا ہے ۔اسی طرح 645 واٹ کے سولر پینل کی قیمت 22 ہزار روپے سے بڑھ کر 31 ہزار 200 روپے ہو گئی ہے ، جبکہ 720 واٹ کے پینل کی قیمت 25 ہزار روپے سے بڑھ کر 33 ہزار 500 روپے تک پہنچ گئی ہے ۔دوسری جانب مارکیٹ سے وابستہ حلقوں کا کہنا ہے کہ صرف سولر پینلز ہی نہیں بلکہ انورٹرز کی قیمتوں میں بھی اضافے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔