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ٹڈاپ کے زیر اہتمام اسٹارٹ اپ اور ایکسپورٹ ڈاکیومنٹیشن پر آگاہی سیمینار

  • کاروبار کی دنیا
ٹڈاپ کے زیر اہتمام اسٹارٹ اپ اور ایکسپورٹ ڈاکیومنٹیشن پر آگاہی سیمینار

کوئٹہ (آئی این پی )ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی آف پاکستان (ٹڈاپ)کے زیر اہتمام کوئٹہ چیمبر میں بزنس اسٹارٹ اپ اینڈ اِنیشل ڈاکیومنٹیشن اِن ایکسپورٹ پرسپیکٹوز کے موضوع پر ایک جامع آگاہی سیمینار کا انعقاد کیا گیا

جس میں خواتین کاروباری شخصیات، نوجوان کاروباری افراد، اسٹارٹ اپس، طلبہ اور مختلف شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد نے بھرپور شرکت کی۔ سیمینار کا آغاز ٹڈاپ کے ریجنل آفس کوئٹہ کے ڈائریکٹر نور علی اچکزئی کے استقبالیہ کلمات سے ہوا ۔

 

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