صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مرکنٹائل ایکسچینج میں 42ارب روپے کے سودے

  • کاروبار کی دنیا
مرکنٹائل ایکسچینج میں 42ارب روپے کے سودے

سب سے زیادہ کاروبار گولڈ میں ہوا، مالیت24ارب رہی ،رپورٹ

کراچی(بزنس ڈیسک)پاکستان مرکنٹائل ایکسچینج میں میٹلز، انرجی، سی او ٹی ایس، انڈائسز اور زرعی اجناس میں مجموعی کاروباری مالیت 42.313 ارب روپے رہی جبکہ 109,751 لاٹس کا کاروبار ہوا۔سب سے زیادہ سرگرمی گولڈ (24.316 ارب روپے )میں ریکارڈ کی گئیجس کے بعد این ایس ڈی کیو 100 (7.538 ارب روپے )، سی او ٹی ایس (4.321 ارب روپے)، سلور (1.334 ارب روپے )، ایس اینڈ پی 500 (1.168 ارب روپے )، پلاٹینم (897.486 ملین روپے )، کاپر (821.966 ملین روپے)، ڈی جے (641.011 ملین روپے)، کروڈ آئل (352.829 ملین روپے )، برینٹ (302.511 ملین روپے )، جاپان ایکوٹی 225 (174.831 ملین روپے )، سویابین (112.285 ملین روپے )، گندم (98.622 ملین روپے)اور نیچرل گیس (86.831 ملین روپے)شامل ہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

ایل اے او لمپکس ، آئی سی سی کو الیفکیشن کا نیا فارمیٹ جاری

قومی اور ڈومیسٹک کرکٹرز کیلئے مالی مراعات میں بڑا اضافہ

سعودی فٹبال فیڈریشن کے صدر نے استعفیٰ دیدیا

نیوزی لینڈ نے انگلینڈ کیخلاف ٹیسٹ سیریز جیت لی

کینیڈا تاریخ میں پہلی بار پری کوارٹر فائنل میں داخل

ورلڈکپ کیلئے ہمیں اپنا پول بڑھانا ہے :مائیک ہیسن

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
بجٹ، ڈھابہ اور بچہ
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
باقی ساری دنیا گئی بھاڑ میں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
گھر کی خبر لیجئے
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
ایک امیر شہر کا پسماندہ نظام
شاہد کاردار
رشید صافی
افغان قیادت کا فکری جمود
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
یونین الیکشن دھاندلی اور انتظامی ردعمل
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak