صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ٹوبہ :آفیسرز کالونی کی سڑکیں بدترین ٹوٹ پھوٹ کا شکار

  • فیصل آباد
ٹوبہ :آفیسرز کالونی کی سڑکیں بدترین ٹوٹ پھوٹ کا شکار

ٹوبہ ٹیک سنگھ (ڈسٹرکٹ رپورٹر)آفیسرز کالونی کی سڑکیں بدترین ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکی ہیں، جس کے باعث حادثات معمول بن گئے ہیں اور شہری شدید مشکلات سے دوچار ہیں۔

 ضلع کے اس اہم رہائشی علاقے کی سڑکیں جگہ جگہ سے ٹوٹ کر گڑھوں میں تبدیل ہو گئی ہیں۔ بارش کے بعد یہ گڑھے پانی سے بھر کر چھوٹے تالاب کا منظر پیش کرتے ہیں، جس سے پیدل چلنے والے اور گاڑیاں چلانے والے دونوں متاثر ہوتے ہیں۔شہریوں کے مطابق مسلسل خراب سڑکوں کے باعث موٹر سائیکل اور گاڑیوں کے حادثات روز کا معمول ہیں، جبکہ پیدل چلنے والے بھی ہر قدم پر خطرے سے دوچار رہتے ہیں۔ حیرت انگیز امر یہ ہے کہ اس کالونی میں ضلع کے اعلیٰ افسر خود رہائش پذیر ہیں، اس کے باوجود سڑکوں کی مرمت اور بحالی پر کوئی توجہ نہیں دی جا رہی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

ایس بی سی اے حکومت کا سب سے بدنام ادارہ،ہائیکورٹ

میٹرک سائنس گروپ کے نتائج کااعلان،کامیابی کا تناسب 83.93فیصد

سوئی سدرن نے گیس لائن کی منتقلی موخر کردی

گڈز ٹرانسپورٹرز کی معرکہ حق جشن آزادی ریلی

سندھ نیوز پیپرز سوسائٹی کے زیر اہتمام معرکہ حق کی تقریب

ڈسٹرکٹ جیل ملیر میں جشن آزادی کی رنگارنگ پروقار تقریب

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
چودہ اگست
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ہم اپنا کام کرتے رہیں گے
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
قائد نے کیا فرمایا؟
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
جشن آزادی کیسے منائیں گے؟
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
نہ چھپنے والے داغ
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
ابو العجائب! …(حصہ اول)
مفتی منیب الرحمٰن