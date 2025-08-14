صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

’’بنیان المرصوص‘‘ کے موضوع پر تصویری اور خطاطی کی نمائش

  • فیصل آباد
’’بنیان المرصوص‘‘ کے موضوع پر تصویری اور خطاطی کی نمائش

فیصل آباد (خصوصی رپورٹر)پنجاب کونسل آف آرٹس فیصل آباد ڈویژن کے زیرِ اہتمام جشنِ آزادی کی تقریبات کا آغاز کر دیا گیا۔ اس سلسلے میں افواجِ پاکستان کی شاندار کامیابیوں اور۔۔۔

 شہدا کو خراجِ تحسین پیش کرنے کے لیے ‘‘بنیان المرصوص’’ کے موضوع پر تصویری اور خطاطی کی نمائش کا انعقاد کیا گیا۔نمائش میں افواجِ پاکستان کے شہداکی تصاویر اور فیصل آباد سمیت پاکستان کے معروف خطاطوں کے قرآنی خطاطی کے فن پارے پیش کیے گئے ۔ نمائش کا افتتاح میجر جنرل ابوبکر شہباز اور ڈپٹی کمشنر فیصل آباد کیپٹن (ر) ندیم ناصر نے کیا۔ اس موقع پر دستکاری، روایتی کھانوں کے سٹالز اور جھومر پرفارمنس کا بھی اہتمام کیا گیا۔میجر جنرل ابوبکر شہباز اور ڈپٹی کمشنر کیپٹن (ر) ندیم ناصر نے آرٹسٹوں کے کام کو سراہا اور یومِ آزادی کے سلسلے میں منعقدہ نمائش کے لیے فیصل آباد آرٹس کونسل کی کاوش کو خراجِ تحسین پیش کیا۔تصویری و خطاطی نمائش، 13 اگست کو ‘‘خوبصورت پاکستان’’ کے موقع پر مقابلۂ مصوری، 14 اگست کو ملی نغموں کی محفل، کیک کاٹنے کی تقریب اور آزادی مشاعرہ شامل ہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

وطن کیلئے سب کچھ قربان کرنے پر تیار ہیں ،چیئر مین سی ڈی اے

’’اڑان پاکستان‘‘ کا مقصد یو تھ کو جدید مہار تیں فراہم کرنا ، احسن اقبال

پاکستان میں تیل کی تلاش،13کمپنیوں کو نئے ٹھیکے

کھاد کمپنیاں قیمتوں کے ڈھانچے کا فوری جائزہ لیں:وزیر غذائی تحفظ

آ ر آ ئی سی میں نئے او پی ڈی بلاک ، ویٹنگ ایریا کا افتتاح

ایئرپورٹس سمیت امیگریشن چیک پوسٹس پر تعیناتی کیلئے سکیورٹی کلیئرنس لازمی قرار

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
چودہ اگست
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ہم اپنا کام کرتے رہیں گے
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
قائد نے کیا فرمایا؟
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
جشن آزادی کیسے منائیں گے؟
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
نہ چھپنے والے داغ
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
ابو العجائب! …(حصہ اول)
مفتی منیب الرحمٰن