  • فیصل آباد
فیصل آباد(سٹاف رپورٹر)لین دین کے تنازع پر مخالفین نے شہری کو گولیوں سے بھون ڈالا ۔تھانہ ساندل بار کے علاقہ 36 ج ب میں محمد قدیر گھر کے باہر موجود تھا کہ لین دین کے تنازع پر مخالفین میں شامل 7 ملزمان نے اسے قابو کر لیا اور بعد ازاں فائرنگ کر کے شدید زخمی کر دیا پولیس نے مقدمہ درج کر لیا ۔

