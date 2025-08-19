سرکاری اراضی پر نا جائز قبضہ کی کوشش ناکام بنا دی گئی
فیصل آباد (سٹاف رپورٹر)ڈائریکٹر جنرل ایف ڈی اے محمد آصف چودھری کی ہدایت پر سرکاری اراضی پر قبضہ مافیا کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے ۔
اس سلسلے میں ایف ڈی اے انفورسمنٹ ٹیم نے بھاری مشینری کے ذریعے آپریشن کر کے امین ٹاؤن میں ساڑھے 4 کنال رقبے پر ناجائز قبضے کی کوشش ناکام بنا دی اور تعمیر کی گئی چار دیواری کو مسمار کر دیا۔ترجمان کے مطابق پبلک یوٹیلیٹی پلاٹ پر قبضے کی اطلاع ملنے پر ڈی جی ایف ڈی اے نے ڈائریکٹر ٹاؤن پلاننگ اسما محسن کو فوری کارروائی کی ہدایت دی۔ اسٹیٹ آفیسر انیب اسلم رندھاوا اور بلڈنگ انسپکٹر ثنا اللہ کی سربراہی میں ٹیم نے آپریشن کر کے 4 کنال 9 مرلے رقبہ واگزار کروا لیا۔ اس دوران غیر قانونی تعمیرات بھی مسمار کر دی گئیں۔ایف ڈی اے نے ناجائز قابضین کے خلاف مقدمہ درج کرانے کے لیے متعلقہ تھانے میں استغاثہ دائر کر دیا ہے ۔ انتظامیہ نے خبردار کیا ہے کہ سرکاری پلاٹوں پر قبضے کی کوشش ہرگز برداشت نہیں کی جائے گی اور ملوث عناصر کے خلاف سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔