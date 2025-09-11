صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پولیس نے 2مبینہ ڈاکوؤں کو گرفتار کر لیا

  • فیصل آباد
پولیس نے 2مبینہ ڈاکوؤں کو گرفتار کر لیا

فیصل آباد(سٹی رپورٹر)پولیس نے دو مبینہ ڈاکوؤں کو گرفتار کرلیا۔تھانہ جھمرہ کے علاقے چنیوٹ روڈ پر پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے ڈکیتی کی نیت سے چھپے دو مبینہ ڈاکوؤں کو گرفتار کر لیا۔ جو اپنے شکار کی تلاش میں موجود تھے ۔ جن کی تلاشی لیتے ہوئے اسلحہ، موبائل فون اور دیگر سامان برآمد کرلیا گیا ہے ۔

