چنیوٹ : ضلعی انتظامیہ کے زیراہتمام نمبردار کنونشن کا انعقاد

  • فیصل آباد
چنیوٹ : ضلعی انتظامیہ کے زیراہتمام نمبردار کنونشن کا انعقاد

حکومت پنجاب زمیندار وں سے گندم کی خریداری کریگی:ڈپٹی کمشنر صفی اﷲ گوندل

چنیوٹ(ڈسٹرکٹ رپورٹر )وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز کے احکامات پرزیادہ گندم اگاؤ مہم کے سلسلے میں ضلعی انتظامیہ چنیوٹ کے زیراہتمام مقامی ہوٹل میں نمبردار کنونشن منعقد ہوا جس میں نمبرداروں کو زیادہ گندم اگاؤ مہم، انسداد سموگ بارے آگاہی دی گئی۔ ڈپٹی کمشنر صفی اﷲگوندل نے خصوصی شرکت کی۔اسسٹنٹ کمشنر اشفاق رسول،ڈپٹی ڈائریکٹر زراعت ڈاکٹر شہباز بھی موجود تھے ۔ ڈپٹی کمشنر صفی اﷲ گوندل نے کہا کہ زمیندار زیادہ سے زیادہ گندم اگائیں،حکومت پنجاب زمیندار وں سے گندم کی خریداری کرے گی، جدید طریقہ کاشتکاری سے گندم کی پیداوار میں اضافہ ممکن ہے ۔انہوں نے کہا کہ سموگ سے بچاؤ کے لئے گندم کی باقیات نہ جلائیں،اس موقع پر نمبرداروں نے بھرپور تعاون کی یقین دہانی کرائی۔

 

