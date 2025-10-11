کمسن طالبعلم سے نازیبا حرکات کرنے والے وین ڈرائیور کیخلاف مقدمہ
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)کمسن طالب علم سے نازیبا حرکات کرنیوالے وین ڈرائیور کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ،بتایا جاتا ہے کہ 53جنوبی کے رہائشی دس سالہ فیضان کو سکول وین کے ڈرائیور محمد عباس نے مبینہ طور پر متعدد مرتبہ غلط حرکا ت کیں اور زیادتی کانشانہ بنانے کی کوشش کی جس پر پولیس نے ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔
