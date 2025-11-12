صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چنیوٹ:جامعہ محمدی شریف میں یوم اقبال کے سلسلے میں علمی نشست

  • فیصل آباد
چنیوٹ:جامعہ محمدی شریف میں یوم اقبال کے سلسلے میں علمی نشست

چنیوٹ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )جامعہ محمدی شریف چنیوٹ میں یوم اقبال کے موقع پر ایک پروقار تقریب بعنوان حضرت مولانا محمد رحمت اﷲؒ کی اقبال شناسی منعقد ہوئی، جس کا اہتمام اقبال مجلسِ ادب اور شاہ ولی اﷲ مرکز برائے افکار و علومِ اسلامیہ نے کیا۔

اس علمی و فکری نشست کی صدارت صاحبزادہ محمد قمر الحق نے کی جبکہ نظامت کے فرائض مولانا نعمان احمد نے انجام دیے ۔ افتتاحی کلمات مولانا حافظ ساجد علی سیالوی (ڈائریکٹر شاہ ولی اﷲ مرکز) نے ادا کیے اور استقبالیہ کلمات مولانا امجد اقبال (ڈائریکٹر پیغام پاکستان سنٹر) نے پیش کیے۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

ایاز امیر
ضمانت تو ہمیں بھی درکار ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
کابل سے اسلام آباد تک
رؤف کلاسرا
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
آئین کھڑا منہ تک رہا ہے
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
پاک افغان مذاکرات کا مستقبل
ڈاکٹر رشید احمد خاں
محمد حسن رضا
27ویں ترمیم کے نشتر
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
معاشی استحکام
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر