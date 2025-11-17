صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

خسرہ ، روبیلا سے بچاؤکی قومی مہم کے حوالے سے آگاہی سیمینار

  • فیصل آباد
خسرہ ، روبیلا سے بچاؤکی قومی مہم کے حوالے سے آگاہی سیمینار

محکمہ تعلیم کے ضلعی آفیسرز ،سکول سربراہان ،اساتذہ کی شرکت ، آ گاہی واک

فیصل آباد(خصوصی رپورٹر)حکومت پنجاب کی ہدایات پرچیف ایگزیکٹو آفیسر ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی راؤ عبدالکریم نے ضلع بھر میں خسرہ اور روبیلا سے بچاؤکی قومی مہم کے حوالے سے آگاہی سیمینارکی صدارت کی۔گورنمنٹ ماڈل گرلز ہائر سیکنڈری سکول پیپلز کالونی میں محکمہ تعلیم کے ضلعی آفیسرز اور سکول سربراہان کے علاوہ اساتذہ نے شرکت کی ۔محکمہ صحت سے یونیسیف کوآرڈینیٹر ڈاکٹر مدثر سلیم نے اپنے خطاب میں خسرہ اور روبیلا جیسی بیماریوں کے بچوں کی صحت پر منفی اثرات پر روشنی ڈالی۔ یو نیسیف نمائندہ میڈم شہناز نے مہم کے اغراض و مقاصد بیان کئے۔

ضلعی تعلیمی آفیسر ثانوی تعلیم محمد وسیم ساجد، ضلعی تعلیمی آفیسر برائے خواتین میڈم مریم شاہی،نائب ضلعی تعلیمی آفیسرز عبدالغفار،ڈاکٹر حناء ریاض،ناہید چھینہ،محمد ظفر عباس اور دیگرز آفیسرز نے بھی خصوصی شرکت کی۔تمام مقررین نے خسرہ و روبیلا مہم کی کامیابی کے لئے عوامی آگاہی کے لئے تعاون کی یقین دہانی کرائی۔خسرہ و روبیلا سے بچاؤ کی حفاظتی ویکسینیشن مہم 17 تا 29 نومبر 2025 تک جاری رہے گی جس کے دوران 6 ماہ سے 5 سال عمر کے تمام بچوں کو خسرہ و روبیلا سے بچاؤ کے حفاظتی ٹیکے لگائے جائیں گے ۔مہم بارے آگاہی واک کا بھی انعقاد کیا گیا

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

مؤثر پالیسیاں، معیشت بہتری کی طرف گامزن، گورنر کنڈی

جہلم میں گرین ٹریکٹر سکیم کے تحت کسانوں میں ٹریکٹرز تقسیم

چیئرمین سی ڈی اے کا شاہین چوک انڈر پاس کا دورہ

نوجوانوں کو پالیسی سازی میں شراکت دار بنایا جائے،رانا مشہود

روٹی قیمت پر عملدرآمد ،آٹا سمگلنگ روکیں گے ، سلمیٰ بٹ

علم صرف روزگار نہیں، انسانیت کی خدمت کا ذریعہ بھی ہے، حسن محی الدین قادری

آج کے کالمز

خورشید ندیم
سنت وحدیث، مکتبِ فراہی اور روایت
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
مجھے خوف آتشِ گُل سے ہے
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
مفتی تقی عثمانی، 27ویں ترمیم اور عمران خان کا مستقبل
بابر اعوان
سعود عثمانی
ہے کوئی سننے والا ؟
سعود عثمانی
جویریہ صدیق
دہشت گردی پھر سر اٹھا رہی
جویریہ صدیق
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مایوسی کیوں؟
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر