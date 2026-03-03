صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پولیس فورس لا اینڈآرڈر صورتحال سے نمٹنے کیلئے تیار رہے ،آ ئی جی

  • اسلام آباد
علی ناصر رضوی کی پولیس افسروں سے ملاقات،سروس ڈلیوری مؤثر بنانیکی ہدایت

  اسلام آباد (خصوصی رپورٹر)آ ئی جی پولیس اسلام آ باد سید علی ناصر رضوی نے شہرکے مختلف ڈیوٹی پوائنٹس کا دورہ کیا، انہوں نے پولیس کے افسران اور جوانوں سے ملاقات کی اورانہیں سروس ڈلیوری کو مزید مؤثر بنانے کی ہدایت کی ۔ آئی جی اسلام آباد نے سینئر افسران سے کہا شہریوں کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آیا جائے اورلا اینڈآرڈر کی صورتحال سے قانون کے مطابق نمٹنے کے لئے ہمہ وقت تیار رہا جا ئے ، اسلام آباد پولیس امن و امان میں خلل ڈالنے کی ہرگز اجازت نہیں دے گی اور شہریوں کی جان و مال اور نجی وسرکاری املاک کے تحفظ کے لئے ضروری اقدامات کریگی ، ڈیوٹی پر تعینات تمام اہلکاروں کو مکمل ساز وسامان کے ساتھ بھیجا جائے ، افسران شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ کریں۔ 

 

