گندم بڑھاؤ مہم؛ چک 142 جھمرہ میں فارمر ڈے کا انعقاد
جدید ٹیکنالوجی اپنانے سے بہتر پیداوار حاصل کی جا سکتی : ڈاکٹر غلام مرتضیٰ
فیصل آباد (سٹاف رپورٹر) زرعی یونیورسٹی فیصل آباد اور محکمہ زراعت توسیع پنجاب کے زیر اہتمام گندم بڑھاؤ مہم کے تحت چک نمبر 142 جھمرہ میں فارمر ڈے کا انعقاد کیا گیا، جس میں کاشتکاروں کو گندم کی فی ایکڑ پیداوار بڑھانے کے حوالے سے ماہرین کی سفارشات سے آگاہ کیا گیا۔وائس چانسلر زرعی یونیورسٹی فیصل آباد پروفیسر ڈاکٹر ذوالفقار علی کی ہدایت پر ڈین کلیہ زراعت ڈاکٹر غلام مرتضیٰ نے تقریب میں شرکت کی۔ ڈاکٹر غلام مرتضیٰ نے کہا کہ بروقت بوائی، منظور شدہ بیج، ڈرل سے بوائی، کھادوں کے مناسب استعمال، جدید آبپاشی نظام اور نقصان دہ کیڑوں سے بچاؤ کے لیے جدید ٹیکنالوجی اپنانے سے بہتر پیداوار حاصل کی جا سکتی ہے۔
انہوں نے کہا کہ یونیورسٹی کسانوں کو تحقیقی بنیادوں پر تیار کردہ حل اور عملی تربیت فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہے ۔زرعی ماہرین نے کسانوں کو گندم کی پیداوار میں اضافے کی اہمیت سے آگاہ کرتے ہوئے پائیدار کاشتکاری کے طریقوں پر بھی رہنمائی فراہم کی، تاکہ زمین کی زرخیزی برقرار رہے اور کاشتکاروں کو بہتر منافع مل سکے ۔ڈائریکٹر محکمہ زراعت توسیع فیصل آباد خالد محمود نے بتایا کہ گندم کی اچھی پیداوار کے لیے کاشت کا موزوں ترین وقت یکم تا 20 نومبر ہے ، تاہم 30 نومبر تک ہر صورت کاشت مکمل کر لی جائے ۔ انہوں نے کہا کہ یکم تا 30 نومبر تک کاشت کی صورت میں فی ایکڑ 50 کلوگرام تصدیق شدہ اور منظور شدہ بیج استعمال کیا جائے ۔