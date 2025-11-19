صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پی ٹی آئی کا مستقبل تاریک، اقتدار نہیں مل سکتا،فقیرحسین

  • فیصل آباد
پی ٹی آئی کا مستقبل تاریک، اقتدار نہیں مل سکتا،فقیرحسین

عوام نے اسکاپونے چار سالہ اقتدار اور حکومت گرنے کے بعد کرداربھی دیکھ لیالیگی امیدوار ضمنی الیکشن جیتیں گے :راجہ دانیال کی انتخابی مہم کے موقع پر گفتگو

فیصل آباد(سٹی رپورٹر)مسلم لیگ ن کے سابق رکن پنجاب اسمبلی چودھری فقیرحسین ڈوگر نے کہاہے کہ پی ٹی آئی کاسیاسی مستقبل تاریک ہوچکاہے اسکے بانی کبھی اقتدارمیں نہیں آ سکتے ۔ عوام نے پی ٹی آئی کاپونے چار سالہ اقتداربھی دیکھ لیاہے اور جمہوری وقانونی طریقے سے حکومت گرنے کے بعد کرداربھی دیکھ لیا۔مسلم لیگ ن واحد جماعت ہے جو ملکی تعمیروترقی اورعوام کوبنیادی سہولتوں کی فراہمی کو یقینی بنانے والی ہے وعدوں دعووں پریوٹرنز لینے والی نہیں ۔نوازشریف نے ضمنی الیکشن میں باوقارامیدوارمیدان میں اتارے ہیں جو منتخب بھی ہونگے اور حلقوں میں ترقیاتی منصوبوں اورعوام کوبنیادی سہولتوں کوبھی یقینی بنائیں گے ۔وہ این اے 104 سے پارٹی کے نامزد امیدوار راجہ دانیال کی انتخابی مہم میں حلقہ کے عوام اور مسلم لیگی کارکنوں سے گفتگو کررہے تھے - انہوں نے کہا جواس حلقہ سے نااہل ہوئے تھے اب انکے عزیز و اقارب بھی راجہ دانیال کی انتخابی مہم میں شامل ہیں جبکہ اس حلقہ سے خود دستبردارہونے والے آ زاد امیدوارکے بھائی راجہ دانیال کے ساتھ چل رہے ہیں،اب انکی کامیابی کی صرف رسمی کارروائی باقی ہے وہ واضح اکثریت سے کامیاب ہونگے - انہوں ں نے کہا ملک میں معاشی استحکام آگیا ہے حکومت نے میکرو اکنامک استحکام میں اہم کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ عالمی ریٹنگ ایجنسیوں نے بھی پاکستان کے معاشی استحکام کا اعتراف کیا ہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

ریلوے سٹیشن کے علاقے کی بہتری کا منصوبہ تاخیر کا شکار

فلٹرڈ پانی کی چیکنگ فوڈ اتھارٹی کی رہنمائی میں کرنیکامعاہدہ

مختلف سکیموں ، کنٹرولڈ ایریا میں آپریشن ، 34املاک سربمہر

تبدیلی تفتیش فرسٹ بورڈ کااجلاس

پی آئی ٹی بی اور پی ایم یو کے درمیان ایم او یو پر دستخط

سبق یاد نہ ہونے پر استاد کا 10 سالہ بچے پر بہیمانہ تشدد

آج کے کالمز

ایاز امیر
جادو ٹونے کا پورا احاطہ نہیں ہوا
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
Those who live by the gun
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
عرفان بھائی: اک دھوپ تھی کہ ساتھ گئی آفتاب کے
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شعلے نہیں شبنم
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
جاوید حفیظ
ٹاٹ والے سکول سے سفارتی ایوانوں تک…(2)
جاوید حفیظ
محمد حسن رضا
ایف 35سعودی امریکہ ڈیل، بدلتی عالمی بساط!
محمد حسن رضا