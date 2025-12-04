صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

فیصل آباد(سٹی رپورٹر)ملزم کو گرفتار کرکے اسلحہ برآمد کر لیا گیا۔تھانہ سول لائنز کے علاقے نور شاہ ولی روڈ پر پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے اسلحہ لے کر گھومنے والے ملزم کو گرفتار کر لیا۔ جس کے قبضے سے اسلحہ برآمد کرتے ہوئے واقعہ کم مقدمہ درج کرکے ملزم کے خلاف قانونی کارروائی شروع کر دی ہے ۔

