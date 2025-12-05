صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گورنمنٹ اسلامیہ ہائی سکول میں منشیات سے آگاہی سیشن کا انعقاد

  • فیصل آباد
گورنمنٹ اسلامیہ ہائی سکول میں منشیات سے آگاہی سیشن کا انعقاد

مقررین نے منشیات کے استعمال کے معاشرے پر منفی اثرات پر روشنی ڈالی

فیصل آباد (خصوصی رپورٹر)انجمن انسدادِ منشیات الائیڈ ہسپتال II کے زیرِ اہتمام گورنمنٹ اسلامیہ ہائی سکول میں آگاہی سیشن منعقد ہوا۔ اے این ایف سے انسپکٹر عاطف، جنرل سیکرٹری انجمن انسداد منشیات آمنہ اکرم، افضل جالندھری، ڈاکٹر طیب و دیگر نے اظہارِ خیال کرتے ہوئے منشیات کے استعمال کے معاشرے پر منفی اثرات پر روشنی ڈالی۔انہوں نے طالب علموں سے کہا کہ وہ منشیات جیسی لعنت سے نہ صرف خود دور رہیں بلکہ اپنے دوستوں کو بھی اس سے بچنے کی تلقین کریں۔ اس موقع پر طلبہ کے سوالات کے جوابات بھی دیے گئے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

بلا تعطل بجلی کی فراہمی اور عملے کا تحفظ ترجیح، عظمت علی

جدید زرعی مشینری کیلئے تین کروڑ تک بلا سود قرض منظور

ویمن یونیورسٹی میں پائیدار ترقی پر بین الاقوامی کانفرنس

میپکو کے 7 ملازمین کی ترقی ،خالی آسامیوں پر تعینات کرنیکا حکم

فصلوں میں نقصان دہ کیڑوں کے تدارک پر مشاورتی سیشن

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
کپتان نے مایوس نہیں کیا!
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
افواہیں اور خدشات
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
مزاحمت اور معاشرہ
بابر اعوان
کنور دلشاد
گورنر راج‘ آئینی حقیقت اور پس پردہ عزائم
کنور دلشاد
ڈاکٹر رشید احمد خاں
غزہ پلان اور پاکستان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
امیر حمزہ
قرآن کریم، اتحادِ اقوام اور پاکستان کی اڑان
امیر حمزہ