صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

6مزید اہم شاہراہوں پر رکشوں کے داخلے پر پابندی عائد

  • کراچی
6مزید اہم شاہراہوں پر رکشوں کے داخلے پر پابندی عائد

شاہراہوں کی مجموعی تعداد بڑھ کر26ہوگئی،پابندی 17دسمبر تک مؤثرفیصلہ ٹریفک کی روانی اور حادثات کی روک تھام کے لیے کیا گیا ، نوٹیفکیشن

کراچی (اسٹاف رپورٹر،مانیٹرنگ ڈیسک)کمشنر کراچی سید حسن نقوی نے دفعہ 144کے تحت رکشوں کی آمدورفت پر 26 شاہراہوں پر پابندی عائد کردی ہے ، پابندی میں پہلے سے عائد 20 شاہراہوں میں مزید 6 شاہراہوں کو شامل کیا گیا ہے ، جن شاہراہوں کا اضافہ کیا گیا ہے ان میں شاہراہ فیصل ملیر ہالٹ سے قائدآباد ،نیشنل ہائی وے سے قائد آباد اور گھاگھر پھاٹک تکچنگ چنی رکشوں پر پابندی ہے ۔کے پی ٹی ڈاکخانے سے شیریں جناح کالونی، نواب محبت خان جی روڈپر خوجہ جماعت خانہ سے لی مارکیٹ، بورڈ آفس سے نمائش ، لیاقت آباد نمبر دس سے نمائش اور سہراب گوٹھ سے ٹول پلازہ تک شاہراہ شامل ہیں۔نوٹی فکیشن کے مطابق ڈی آئی جی ٹریفک کی سفارش پر شہر میں رکشا کی آمد ورفت محدود کرنے کا باقاعدہ فیصلہ کیا گیا ہے تاکہ ٹریفک کی روانی بہتر ہوسکے ، شارع فیصل سے آئی آئی چندریگر روڈ تک رکشوں کی مکمل ممانعت فوری طور پر نافذ العمل ہوگی۔شہر کی 26 سڑکوں پر رکشہ پابندی 18 اکتوبر سے 17 دسمبر 2025 تک مؤثر قرار دی گئی۔ٹریفک کی روانی بہتر بنانے کیلئے کمشنر نے سیکشن 144 کے تحت پابندی نافذ کی ہے ۔ خلاف ورزی کی صورت میں ایس ایچ اوز کو سیکشن 188 کے تحت مقدمات درج کرنے کی ہدایات جاری کردی گئیں، متعلقہ محکموں اور ڈپٹی کمشنرز کو تمام احکامات پر فوری اور سخت عملدرآمد یقینی بنانے کا حکم دیا گیا ہے ۔نوٹیفکیشن کے مطابق پابندی کا فیصلہ ٹریفک جام اور حادثات کی روک تھام کے لیے کیا گیا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

نشاط گروپ کی سی کے ڈی پلانٹ پر رول آؤٹ کیساتھ بڑی کامیابی

محکمہ اطلاعات اور روڈا میں صحافی کالونی فیز ٹو کیلئے معاہدہ

محکمہ ریلوے کے سرکاری سکولز کی آؤٹ سورسنگ کابھی آغاز

فنڈز کی کمی ، ٹولنٹن مارکیٹ کے فیز ٹو میں تاخیر کاخدشہ

ریلوے سٹیشن کے اطراف تجاوزات و عارضی سٹرکچر مسمار

سیکرٹری ہاؤسنگ کا ترقیاتی منصوبوں کی جیوٹیگنگ کاحکم

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
کپتان نے مایوس نہیں کیا!
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
افواہیں اور خدشات
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
مزاحمت اور معاشرہ
بابر اعوان
کنور دلشاد
گورنر راج‘ آئینی حقیقت اور پس پردہ عزائم
کنور دلشاد
ڈاکٹر رشید احمد خاں
غزہ پلان اور پاکستان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
امیر حمزہ
قرآن کریم، اتحادِ اقوام اور پاکستان کی اڑان
امیر حمزہ