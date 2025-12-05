6مزید اہم شاہراہوں پر رکشوں کے داخلے پر پابندی عائد
شاہراہوں کی مجموعی تعداد بڑھ کر26ہوگئی،پابندی 17دسمبر تک مؤثرفیصلہ ٹریفک کی روانی اور حادثات کی روک تھام کے لیے کیا گیا ، نوٹیفکیشن
کراچی (اسٹاف رپورٹر،مانیٹرنگ ڈیسک)کمشنر کراچی سید حسن نقوی نے دفعہ 144کے تحت رکشوں کی آمدورفت پر 26 شاہراہوں پر پابندی عائد کردی ہے ، پابندی میں پہلے سے عائد 20 شاہراہوں میں مزید 6 شاہراہوں کو شامل کیا گیا ہے ، جن شاہراہوں کا اضافہ کیا گیا ہے ان میں شاہراہ فیصل ملیر ہالٹ سے قائدآباد ،نیشنل ہائی وے سے قائد آباد اور گھاگھر پھاٹک تکچنگ چنی رکشوں پر پابندی ہے ۔کے پی ٹی ڈاکخانے سے شیریں جناح کالونی، نواب محبت خان جی روڈپر خوجہ جماعت خانہ سے لی مارکیٹ، بورڈ آفس سے نمائش ، لیاقت آباد نمبر دس سے نمائش اور سہراب گوٹھ سے ٹول پلازہ تک شاہراہ شامل ہیں۔نوٹی فکیشن کے مطابق ڈی آئی جی ٹریفک کی سفارش پر شہر میں رکشا کی آمد ورفت محدود کرنے کا باقاعدہ فیصلہ کیا گیا ہے تاکہ ٹریفک کی روانی بہتر ہوسکے ، شارع فیصل سے آئی آئی چندریگر روڈ تک رکشوں کی مکمل ممانعت فوری طور پر نافذ العمل ہوگی۔شہر کی 26 سڑکوں پر رکشہ پابندی 18 اکتوبر سے 17 دسمبر 2025 تک مؤثر قرار دی گئی۔ٹریفک کی روانی بہتر بنانے کیلئے کمشنر نے سیکشن 144 کے تحت پابندی نافذ کی ہے ۔ خلاف ورزی کی صورت میں ایس ایچ اوز کو سیکشن 188 کے تحت مقدمات درج کرنے کی ہدایات جاری کردی گئیں، متعلقہ محکموں اور ڈپٹی کمشنرز کو تمام احکامات پر فوری اور سخت عملدرآمد یقینی بنانے کا حکم دیا گیا ہے ۔نوٹیفکیشن کے مطابق پابندی کا فیصلہ ٹریفک جام اور حادثات کی روک تھام کے لیے کیا گیا ہے ۔