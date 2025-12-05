کمالیہ:اسسٹنٹ کمشنر کی نگرانی میں قبضہ مافیا کیخلاف کارروائیاں
شہریوں کے حقوق اور زمینوں کا تحفظ حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل : اقرا ناصر
کمالیہ (نمائندہ خصوصی)ڈپٹی کمشنر ٹوبہ ٹیک سنگھ عمر عباس میلہ کی ہدایت پر اسسٹنٹ کمشنر کمالیہ اقرا ناصر کی زیر نگرانی قبضہ مافیا کے خلاف بھرپور اور مؤثر کارروائیاں جاری ہیں۔ڈی آر سی میں موصول ہونے والی متعدد درخواستوں پر فوری ایکشن لیتے ہوئے متعلقہ مقامات کا معائنہ کیا گیا۔ اسسٹنٹ کمشنر نے کمالیہ شہر اور شہابل شاہ میں کارروائیاں کرتے ہوئے شہریوں کی ملکیتی اراضی پر قائم ناجائز قبضے واگزار کروائے ۔ کئی درخواستوں پر موقع پر ہی فیصلے صادر کیے گئے جبکہ دیگر درخواستوں پر بھی مکمل میرٹ کے تحت کارروائی کا آغاز کیا گیا۔
ان کارروائیوں میں تحصیلدار حافظ محمد شکیل بھی اسسٹنٹ کمشنر کے ہمراہ موجود رہے ۔اسسٹنٹ کمشنر اقرا ناصر نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی واضح ہدایات کے مطابق قبضہ مافیا کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی پر سختی سے عمل کیا جا رہا ہے ۔ انہوں نے مزید کہا کہ شہریوں کے حقوق اور زمینوں کا تحفظ حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے اور اس سلسلے میں کسی قسم کی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔