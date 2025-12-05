صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اے ایف ڈی مشن کا فرنچ واٹرٹریٹمنٹ پلانٹ سائٹ کا دورہ

  • فیصل آباد
اے ایف ڈی مشن کا فرنچ واٹرٹریٹمنٹ پلانٹ سائٹ کا دورہ

مسٹر فلپس اور اربن ڈویلپمنٹ ایکسپرٹ احسن پراچہ نے ایم ڈی واسا سے ملاقات کی

فیصل آباد (خصوصی رپورٹر)منیجنگ ڈائریکٹر واسا سہیل قادر چیمہ سے ایجنسیز فرانسیز ڈویلپمنٹ (AFD) کے 2 رکنی مشن نے ملاقات کی فرنچ پراجیکٹ فیز ٹو کی پیشرفت کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر پراجیکٹ ڈائریکٹر اور ڈپٹی منیجنگ ڈائریکٹر انجینئرنگ ثاقب رضا بھی موجود تھے ۔ اے ایف ڈی کے دو رکنی مشن ٹاسک ٹیم لیڈر مسٹر فلپس اور اربن ڈویلپمنٹ ایکسپرٹ احسن پراچہ نے فیصل آباد کا دورہ کیا اور منیجنگ ڈائریکٹر سے ملاقات کی ۔ اس موقع پر اے ایف ڈی مشن نے فرنچ واٹرٹریٹمنٹ پلانٹ پراجیکٹ کی سائٹ کا وزٹ کیا اور وہاں پر تعمیراتی کاموں پر اب تک ہونے والی پیش رفت کا جائزہ لیا۔

ایم ڈی واسانے کہا کہ فرنچ پراجیکٹ فیز ٹو پر تعمیراتی کام مقرر کردہ ٹائم فریم کے مطابق جاری ہے جبکہ پراجیکٹ کی پراگریس میں درپیش چیلنجز سے بروقت اور ترجیحی بنیادوں پر نمٹا جا رہا ہے ۔ کنسلٹنٹ اور کنٹریکٹر آن بورڈ ہیں اور تعمیراتی معیار پر کوئی سمجھوتہ نہیں جا سکتا ۔انہوں نے مزید کہا کہ 30 ملین گیلن ڈیلی کا واٹر سپلائی کا پراجیکٹ فیصل آباد کی عوام کے لئے انتہائی اہمیت کا حامل ہے اور اس پراجیکٹ کی تکمیل سے 6 لاکھ سے زائد آبادی کو پینے کا صاف پانی مہیا کیا جائے گا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

6مزید اہم شاہراہوں پر رکشوں کے داخلے پر پابندی عائد

سندھ حکومت اور کے ایم سی عوام کو ریلیف دینے میں ناکام، منعم ظفر

سندھی ثقافت پرانی پہچان ،ڈپٹی میئر

ڈاکو کو زندہ جلانے کا واقعہ، آئی جی سمیت اعلیٰ افسران کو نوٹس

پی آئی ڈی کا اقراء یونیورسٹی میں گمراہ کن معلومات پر سیمینار

پورٹ قاسم میں 132کے وی گرڈ اسٹیشن کے قیام کا معاہدہ طے

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
کپتان نے مایوس نہیں کیا!
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
افواہیں اور خدشات
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
مزاحمت اور معاشرہ
بابر اعوان
کنور دلشاد
گورنر راج‘ آئینی حقیقت اور پس پردہ عزائم
کنور دلشاد
ڈاکٹر رشید احمد خاں
غزہ پلان اور پاکستان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
امیر حمزہ
قرآن کریم، اتحادِ اقوام اور پاکستان کی اڑان
امیر حمزہ