صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گھر سے لاکھوں روپے مالیتی جہیز کا سامان چوری

  • فیصل آباد
گھر سے لاکھوں روپے مالیتی جہیز کا سامان چوری

بٹالہ کالونی میں شرافت علی کے گھر سے واردات کے بعد ملزم فرار

فیصل آباد(سٹی رپورٹر)گھر کے تالے توڑ کر لاکھوں روپے مالیت کا جہیز کا سامان چوری کر لیا گیا۔تفصیلات کے مطابق تھانہ بٹالہ کالونی میں مقدمہ کا اندراج کرواتے ہوئے صدیقیہ قبرستان سے ملحقہ محلے کے رہائشی شرافت علی نے پولیس کو بتایا کہ رات کی تاریکی میں ملزمان مبینہ طور پر اس کے گھر میں داخل ہو گئے اور الماریوں کے تالے توڑ کر لاکھوں روپے مالیت کے زیورات، نقدی، بستر، برتن، کپڑے ، الیکٹرانکس کا سامان اور دیگر جہیز کی اشیاء چوری کر لی گئیں۔ پولیس نے مقدمہ درج کرکے قانونی کارروائی شروع کر دی ہے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

غیر قانونی اسلحہ رکھنے والوں کی گرفتاری یقینی بنائی جائے، آئی جی

راولپنڈی:ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی، 8301گاڑیاں بند

صوبائی وزیر تعلیم ارشد ایوب کا ایبٹ آباد پبلک سکول کا دورہ

گارڈینیا حب میں موسم خزاں کے پھولوں کی نمائش کا افتتاح

پیرا فورس کمیٹی میں تاجروں کی نمائندگی یقینی بنائینگے، سلمیٰ بٹ

سی ای او ایجوکیشن اتھارٹی کی حکام کو شفافیت یقینی بنانیکی ہدایت

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
قوم اور فوج کا ساتھ
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
ذکر اُس کا اور اضطراب اپنا
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
اقتدار اور اختیار کی لڑائی
رؤف کلاسرا
رشید صافی
شخصی انا یا قومی مفاد؟
رشید صافی
عمران یعقوب خان
ٹریفک جرمانے اور عوام
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
سرکریک کو ہتھیانے کے بھارتی عزائم بے نقاب
محمد عبداللہ حمید گل