’’2016کا ایکٹ خواتین کا تحفظ، قانونی مدد یقینی بناتا ‘‘
خواتین کو تمام شعبوں میں نمایاں نمائندگی ملنی چاہیے :کنول شہزادی
فیصل آباد(خصوصی رپورٹر)ڈسٹرکٹ ویمن پروٹیکشن آفیسر کنول شہزادی نے کہا ہے کہ خواتین کا ملکی آبادی میں پچاس فیصد سے زائد حصہ ہے ۔ خواتین کو تمام شعبوں میں نمایاں نمائندگی ملنی چاہیے ، دیگر ممالک سے مقابلہ کرنا ہے تو خواتین کو گھر بٹھانے کی بجائے محفوظ اور یکساں مواقع فراہم کرکے معاشرے کا کارآمد شہری بنانا ہوگا۔پنجاب پروٹیکشن آف ویمن اگینسٹ وائنلس ایکٹ 2016کے تحت ریاست خواتین کے حقوق کا تحفظ یقینی بنارہی ہے ۔ان خیالات کا اظہارانہوں نے فیصل آباد کالج آف لامیں مذکورہ ایکٹ سے آگاہی تقریب سے خطاب کرتے کیا۔
ویمن پروٹیکشن آفیسر نے کہا یہ ایکٹ خواتین کے تحفظ،ریلیف اور قانونی مدد کو یقینی بناتا ہے ۔سرکاری ونجی اداروں میں کام کرنیوالی اور گھریلو خواتین کسی طرح کے بھی ظلم وانصافی پر مدد لے سکتی ہیں۔عام شہری کی طرح خواتین کو آزادانہ ماحول فراہم کرنا ادارے کی ذمہ داری ہے ۔تقریب سے ڈائریکٹر کالج مشتاق خان، ویمن پروٹیکشن آفیسرصنم زہرہ،لا آفیسر زاہد شاکراور دیگر مقررین نے بھی خطاب کیا۔اساتذہ، طلبہ بڑی تعداد تقریب میں شریک ہوئے ۔تقریب کے اختتام پر پرنسپل کالج مس ایمن نے ویمن پروٹیکشن سینٹر کی ٹیم اور انکی جانب سے دی جانیوالی سروسز کو سراہا۔تقریب کے آخر میں ڈائریکٹر مشتاق خان نے مہمانوں کو اعزازی شیلڈز پیش کیں۔