صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کیمیکل ڈور تیار اور فروخت کرنیوالوں کیخلاف کارروائی کا فیصلہ

  • فیصل آباد
کیمیکل ڈور تیار اور فروخت کرنیوالوں کیخلاف کارروائی کا فیصلہ

سول ڈیفنس ،متعلقہ تھانوں میں پتنگ سازوں ،ڈیلرز کی رجسٹریشن کی جائے :ڈی سی پتنگ بازی کیلئے شہر سے باہر مخصوص جگہ دیکھنے پر غور کیا جارہا :کیپٹن(ر)ندیم ناصر

فیصل آباد(خصوصی رپورٹر)وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایات پر ضلعی سطح پر کائٹ فلائنگ ایکٹ 2025 ئپر سختی سے عملدرآمدکرانے کیلئے اہم اجلاس ہوا۔ڈپٹی کمشنر کیپٹن (ر) ندیم ناصر نے اجلاس کی صدارت کی۔ سٹی پولیس آفیسر بلال عمر،ایڈیشنل ڈپٹی کمشنرجنرل،چیف ٹریفک آفیسر، اسسٹنٹ کمشنرز اور سول ڈیفنس سمیت متعلقہ محکموں کے افسروں نے شرکت کی۔ کیمیکل ڈور تیار اور فروخت کرنیوالوں کیخلاف کریک ڈاؤن کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر نے ضلعی سطح پر پتنگ و ڈورسازی کے حوالے سے لائحہ عمل تیار کرنے کی ہدایت کی اور کہا کہ سول ڈیفنس اور تمام متعلقہ تھانوں میں پتنگ سازوں و ڈیلرز کی رجسٹریشن کی جائے انہوں نے کہا پتنگ بازی کیلئے شہر سے باہر مخصوص جگہ دیکھنے پر غور کیا جارہا ہے ، نئے کائٹ فلائنگ ایکٹ کی خلاف ورزی پر ناقابل ضمانت مقدمات درج ہونگے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

ستھرا پنجاب پروگرام پر سخت ایکشن،افسروں کی برطرفی کے احکامات،کمشنر کا اچانک دوروں کا اعلان

سنوکر چیمپئن اسجد اقبال کو ڈپٹی کمشنر خوشاب کی جانب سے انعام

میانوالی :ڈی پی او کی کھلی کچہری شہریوں کے مسائل سنے

شاہ پور:رکشہ ڈرائیور پر تشدد ملز موں کے خلاف مقدمہ درج

نوسر باز نے دکاندار کو چکمہ دے کر اس کے اکاو نٹ کا صفایا کر دیا

مقدمات میں مطلوب اشتہاری مجرم گرفتارکر لیا گیا

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
قوم اور فوج کا ساتھ
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
ذکر اُس کا اور اضطراب اپنا
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
اقتدار اور اختیار کی لڑائی
رؤف کلاسرا
رشید صافی
شخصی انا یا قومی مفاد؟
رشید صافی
عمران یعقوب خان
ٹریفک جرمانے اور عوام
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
سرکریک کو ہتھیانے کے بھارتی عزائم بے نقاب
محمد عبداللہ حمید گل