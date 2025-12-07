فیصل آباد ائیر پورٹ پر ایف آئی اے کی کارروائی : عمرہ کے بہانے یورپ جانے کی کوشش پر 13 مسافر آف لوڈ، گرفتار کرلیا گیا
مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والے 13 مسافروں کے موبائل فونز سے مشکوک بین الاقوامی نمبرز اور چیٹس برآمد،ملزموں کو اینٹی ہیومن ٹریفکنگ سرکل کے حوالے کر دیا گیا
فیصل آباد (سٹی رپورٹر)ائیرپورٹ پر ایف آئی اے نے بڑی کارروائی کرتے ہوئے عمرہ کے بہانے غیر قانونی طریقے سے یورپ جانے کی کوشش ناکام بنا دی اور 3 خواتین سمیت 13 مسافروں کو آف لوڈ کرکے گرفتار کر لیا۔تفصیلات کے مطابق ایف آئی اے ایمیگریشن نے فیصل آباد ائیرپورٹ پر کارروائی کرتے ہوئے مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والے 13 مسافروں کو مشکوک حرکات اور شواہد کی بنیاد پر روک کر آف لوڈ کر دیا۔ مسافر نجی ائیرلائن کی فلائٹ سے جدہ جا رہے تھے اور عمرہ کے بہانے یورپ جانے کی کوشش کر رہے تھے۔
گرفتار ہونے والے مرد مسافروں میں حمزہ علی، ذیشان علی، سمیع اللہ، شیراز حسن، عمران وارث، بلال حسن، یاسین حسین، محمد رضوان، غلام رسول اور حق نواز جبکہ خواتین میں فضیلت بی بی، زاہدہ بی بی اور سردارن بی بی شامل ہیں۔ذرائع کے مطابق اس سے قبل بھی خواتین مسافروں کو بطور ڈھال استعمال کرتے ہوئے عمرہ ویزے پر یورپ جانے کی رپورٹس سامنے آ چکی ہیں، دورانِ تفتیش مسافروں کے موبائل فونز سے مشکوک بین الاقوامی نمبرز، مصر اور لیبیا سے متعلق چیٹس اور ساجد نامی ایجنٹ سے رابطے بھی برآمد ہوئے۔ابتدائی تحقیقات میں انکشاف ہوا کہ تمام ملزم عمرہ کے بہانے پہلے لیبیا اور وہاں سے کشتی کے ذریعے یورپ جانے کا منصوبہ بنا رہے تھے ، تمام مسافروں کو آف لوڈ کرکے مزید تفتیش اور قانونی کارروائی کیلئے ایف آئی اے اینٹی ہیومن ٹریفکنگ سرکل فیصل آباد کے حوالے کر دیا گیا ہے۔