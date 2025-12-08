غیر معیاری ایل ای ڈی لائٹس کا استعمال ، ٹریفک مسائل میں اضافہ
حادثات بھی بڑھ گئے ہیں ،غیر قانونی ایل ای ڈی لائٹس اتروائی جائیں :شہری
ٹو بہ ٹیک سنگھ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )شہر اور گردونواح میں موٹر سائیکل، کار اور دیگر گاڑیوں پر جینئن ہیڈ لائٹس کی جگہ چائنا ایل ای ڈی لائٹس لگانے کا رجحان تیزی سے بڑھ رہا ہے ، جس کے نتیجے میں رات کے وقت حادثات اور ٹریفک مشکلات میں نمایاں اضافہ ہو گیا ہے ۔ شہریوں نے ٹریفک پولیس اور ضلعی انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ غیر قانونی ایل ای ڈی لائٹس اتروائی جائیں اور غیر معیاری لائٹس استعمال کرنے والوں کے خلاف جرمانے اور سخت اقدامات کیے جائیں تاکہ حادثات میں کمی آئے اور گاڑی مالکان کو اصل جینئن ہیڈ لائٹس کے استعمال پر مجبور کیا جا سکے ۔