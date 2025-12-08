جھنگ:مریضوں کو بہترین سہولیات فراہم کرنے کے اقدامات
ڈپٹی کمشنر علی اکبر بھنڈر کا ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال کا دورہ ، مریضوں سے ملاقات
جھنگ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایت پر شہریوں کو صحت کی سہولیات کی فراہمی کے حوالے سے اقدامات جاری ہیں۔ اس سلسلے میں ڈپٹی کمشنر علی اکبر بھنڈر نے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال کا دورہ کیا اور شہریوں سے ادویات کی فراہمی اور طبی سہولیات کے بارے میں دریافت کیا۔ڈپٹی کمشنر نے زیر علاج مریضوں کو فراہم کی جانے والی طبی سہولیات اور ادویات سمیت ہسپتال کے مختلف شعبہ جات کا معائنہ کیا اور محکمانہ سروسز اور کارکردگی کا جائزہ لیا۔
انہوں نے ڈاکٹرز اور ہسپتال سٹاف سے ملاقات کر کے مریضوں کے علاج معالجے ، طبی سہولیات اور ہیلتھ سروسز کے بارے میں دریافت کیا اور مزید بہتری کے لیے موقع پر احکامات جاری کیے ۔ڈپٹی کمشنر علی اکبر بھنڈر نے مزید کہا کہ سرکاری ہسپتالوں میں زیر علاج مریضوں کو فراہم کی جانے والی ہیلتھ سروسز کو مزید بہتر اور مثالی بنانے کے لیے ٹھوس اقدامات کیے جا رہے ہیں، اور ڈاکٹرز و سٹاف کی حاضری سمیت دیگر انتظامی امور کو براہِ راست چیک کیا جا رہا ہے ۔