چیلنج 2025:ریسکیو 1122 جھنگ ٹیم کی بہترین کارکردگی
ضلعی ایمرجنسی آفیسر سلطان محمود نے ٹیم کے ارکان کوتعریفی اسناد تقسیم کیں
جھنگ (ڈسٹرکٹ رپورٹر)لاہور میں منعقدہ انٹرنیشنل کمیونٹی ایمرجنسی ریسپانس ٹیم (CERT) چیلنج 2025 میں ریسکیو 1122 جھنگ کی سرٹ ٹیم نے بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کیاجس پر ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر سلطان محمود نے ٹیم کو دلی شاباش دی اور انکی محنت و لگن کو سراہا۔ایمرجنسی آفیسر طاہر عباس اورریسکیو اینڈ سیفٹی آفیسر اصغری پروین نے بھی ٹیم کے حوصلے بلند کیے اور انکی پیشہ ورانہ کارکردگی کی تعریف کی۔
اس موقع پر ضلعی ایمرجنسی آفیسر سلطان محمود نے ٹیم کے ارکان کے کوتعریفی اسناد تقسیم کیں اور کہا کہ ریسکیو 1122 جھنگ کی ٹیم نے نا صرف ادارے کا نام روشن کیا ہے بلکہ بین الاقوامی سطح پر پاکستان کا مثبت تاثر بھی اجاگر کیا ہے ۔ ہم آئندہ بھی اسی جذبے ، پیشہ ورانہ مہارت اور عوامی خدمت کے عزم کے ساتھ کام جاری رکھیں گے ۔ریسکیو 1122 جھنگ کی یہ کامیابی کمیونٹی کی تربیت، ٹیم ورک اور مسلسل بہتری کی کوششوں کا ثمر ہے ، جو مستقبل میں مزید کامیابیوں کی بنیاد بنے گی۔