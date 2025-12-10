صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گڈ گورننس اور عوام کی خدمت اولین ترجیح :ڈپٹی کمشنر

  • فیصل آباد
گڈ گورننس اور عوام کی خدمت اولین ترجیح :ڈپٹی کمشنر

عمر عباس میلہ نے شہریوں کے مسائل سنے ، حل کیلئے احکامات جاری

ٹو بہ ٹیک سنگھ (ڈسٹر کٹ رپورٹر )ڈپٹی کمشنر عمر عباس میلہ نے شہریوں کے مسائل سنے اور حل کیلئے احکامات جاری کئے ۔ڈپٹی کمشنر نے کہا ہے کہ شہریوں کے مسائل کے فوری حل کے لیے متعلقہ محکموں کو فوری ہدایات جاری کی جاتی ہیں اور گڈ گورننس اور عوام کی خدمت اولین ترجیح ہے ۔وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے وژن کے مطابق ضلع میں گڈ گورننس اور عوامی خدمت کے اقدامات بھرپور انداز میں جاری ہیں،ضلعی انتظامیہ نے شہریوں کی سہولت کیلئے اوپن ڈور پالیسی پر مکمل عملدرآمد یقینی بنارہی ہے ۔ڈپٹی کمشنر عمر عباس میلہ روزانہ صبح ساڑھے نو سے ساڑھے گیارہ بجے تک شہریوں سے براہِ راست ملاقات کرتے ہیں، اس دوران شہری اپنے مسائل، شکایات اور درخواستیں بلا جھجک پیش کر سکتے ہیں جبکہ تمام درخواستیں باقاعدہ رجسٹر میں درج کی جاتی ہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

ایاز امیر
اک تماشا جو لگا ہوا ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ہمارا خان اب حیران کیوں ہے؟
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
عرفان بھائی: اک دھوپ تھی کہ ساتھ گئی آفتاب کے … (4)
شاہد صدیقی
کنور دلشاد
تحریک انصاف پر پابندی لگ سکتی ہے؟
کنور دلشاد
محمد حسن رضا
ہم خواب دیکھتے رہیں گے
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مشکلات اور پریشانیاں کیوں آتی ہیں؟
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر