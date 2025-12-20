صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جڑانوالہ:ایڈیشنل اینڈ سیشن جج کے قتل کے تمام ملزم گرفتار

  • فیصل آباد
جڑانوالہ:ایڈیشنل اینڈ سیشن جج کے قتل کے تمام ملزم گرفتار

مقتول محمد طاہر نے ویڈیو بیان میں قتل میں ملوث افراد کی نشاندہی کی تھی

جڑانوالہ (نمائندہ دنیا)تھانہ ستیانہ پولیس کی بروقت اور مؤثر کارروائی کے نتیجے میں ایڈیشنل اینڈ سیشن جج اہلمد محمد طاہر کے قتل میں ملوث تمام ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا ہے ۔پولیس ذرائع کے مطابق تھانہ ستیانہ کے علاقہ 77 گ ب میں چند روز قبل پیش آنے والے اس قتل کے مقدمے میں ایس ایچ او تھانہ ستیانہ آصف علی نے جدید ٹیکنیکل وسائل استعمال کرتے ہوئے تمام نامزد ملز موں کو قلیل وقت میں گرفتار کیا۔ذرائع نے بتایا کہ مقتول محمد طاہر نے ہسپتال میں موت سے قبل ایک ویڈیو بیان ریکارڈ کروایا تھا۔

جس میں انہوں نے اپنے قتل میں ملوث افراد کی نشاندہی کی اور سی سی ڈی سے گرفتاری کی اپیل کی تھی، تاہم سی سی ڈی اس معاملے میں مؤثر کارروائی نہ کر سکی۔ تھانہ ستیانہ پولیس نے پیشہ ورانہ صلاحیتوں کا مظاہرہ کرتے ہوئے کیس کو ٹریس کیا اور تمام ملز موں کو گرفتار کیا۔پولیس کا کہنا ہے کہ گرفتار ملز موں سے مزید تفتیش جاری ہے اور مقدمے کے دیگر پہلوؤں کا بھی جائزہ لیا جا رہا ہے ۔ جلد ہی کیس کا چالان عدالت میں پیش کیا جائے گا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

سی پی او ڈاکٹر سردار غیاث کی پو لیس شہدا کے اہلخانہ سے ملاقات

سیالکوٹ میں آٹے کی کو ئی قلت نہیں :فلور ملز ایسوسی ایشن

سی پی او کی وزیر آباد کے تھانوں میں کھلی کچہری

آرپی او کا دورہ حافظ آ باد ، امن کمیٹی ممبران سے ملاقات

سیالکوٹ: آئندہ سیلاب سے نمٹنے کیلئے مؤثر مینجمنٹ پلان تشکیل دینے پر گفتگو

سیالکوٹ:قتل کے مجرم کو عمر قید 20لاکھ روپے ہرجانے کا حکم

آج کے کالمز

خورشید ندیم
تین سماجی مغالطے
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
ایک مسکراتا ہوا چہرہ جو اَب ہم میں نہیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
مسلم ہیرو احمد الاحمد
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
نئے صوبوں کی تحریک‘ امید کی کرن …(2)
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
صوبہ پہلے یا پاکستان؟
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی خصوصیات
مفتی منیب الرحمٰن