ماضی میں یوتھ کو گمراہ کرکے خراب کیا گیا ، گورنرپنجاب

  • اسلام آباد
پیپلز پار ٹی میں شا مل ہونیوالوں کو مایوسی نہیں ہو گی ،تقریب سے خطاب

 اسلام آباد(اپنے رپورٹرسے )گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر نے کہا ہے کہ ماضی میں نوجوانوں کو گمراہ کرکے ان کا مستقبل خراب کیا گیا ، پیپلز پارٹی ہمیشہ نوجوانوں کے لیے قومی سیاست میں مثبت کردار ادا کرنے کے لیے حقیقی پلیٹ فارم کے طور پر کھڑی رہی ہے ۔ ان خیالات کااظہار انہوں نے نیشنل پریس کلب میں پی ٹی آئی کے کئی سرکردہ رہنماؤں کی پیپلز پارٹی میں شمولیت کا اعلان کرنے کے موقع پر کیا ۔سلیم حیدر نے نوجوان سیاسی کارکنوں کا خیرمقدم کیا اور انہیں یقین دلایا کہ انہیں مایوسی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا ،سلیم حیدر نے کہا مستقبل میں پیپلز پارٹی ایک بار پھر آزادکشمیر میں حکومت بنائے گی ۔ پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کرنے والوں میں جہلم ویلی سے چودھری زاہد فرید ، چودھری محمد شکیل، چودھری ساجد رفیق، چودھری عابد حسین ، چودھری ساجد اور انکے درجنوںسا تھی شامل تھے ، اس موقع پر پی پی پی آزاد کشمیر کے صدر چودھری یاسین نے کہا پیپلز پارٹی میں شامل ہونے والوں کا سیاسی مستقبل روشن اور محفوظ ہے ۔

 

 

