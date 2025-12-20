صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایس ایس پی آپریشنز کا خدمت مرکز کا دورہ شہریوں کے مسائل حل کرنیکی ہدایت

  • اسلام آباد
اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) ایس ایس پی آپریشنز قاضی علی رضا نے پولیس خدمت مرکز ایف سکس کا دورہ کیا۔۔

 سکیورٹی انتظامات اور ریکارڈ کی جانچ پڑتال کی اور پولیس افسران کی ویلفیئر اور عوامی سہولیات کیلئے اٹھائے گئے اقدامات کا جائزہ لیا، انہوں نے خدمت مرکز میں تعینات پولیس افسران سے بھی ملاقات کی اور ان سے درپیش انتظامی مسائل کے بارے میں دریافت کیا، اس موقع پر انہوں نے انچارج خدمت مرکز کو شہریوں کو ہر ممکن سہولیات فراہم کر نے کی ہدایت کی ۔

 

واٹر پلانٹس کے فلٹر تبدیل نہ صفائی ، پانی مضر صحت

کمشنر کی زیر صدارت اجلاس ،3ترقیاتی سکیموں کی منظوری

96فیصد کوریج کے ساتھ پولیو مہم کا آخری رائونڈ مکمل

شہری آگاہی اور سماجی شمولیت پر مبنی سیمینار کا انعقاد

نماز جمعہ کے اجتماعات کیلئے سکیورٹی الرٹ رہی

یونیورسٹی آف سرگودھا کے زیر اہتمام بین الاقوامی کانفرنس کا انعقاد

