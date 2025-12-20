صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

یونیورسٹی آف سرگودھا کے زیر اہتمام بین الاقوامی کانفرنس کا انعقاد

  • سرگودھا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)یونیورسٹی آف سرگودھا کے شعبہ سوشیالوجی اینڈ کرمنالوجی کے زیرِ اہتمام سماجی علوم میں بین الشعبہ جاتی نقطہ ء نظر کے عنوان سے بین الاقوامی کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔۔۔

 افتتاحی تقریب میں وائس چانسلر یونیورسٹی آف سرگودھا پروفیسر ڈاکٹر قیصر عباس نے بطور مہمانِ خصوصی شرکت کی۔،امریکہ اور ترکیہ سے تعلق رکھنے والے مشی گن سٹیٹ یونیورسٹی کے پروفیسر ڈاکٹر فیاض حسین، یونیورسٹی آف ویسٹ فلوریڈا کے ڈاکٹر مدثر مصطفیٰ اور ایگے یونیورسٹی ترکیہ کی پروفیسر ڈاکٹر نوران ایرول اشق شریک تھے ۔

 

