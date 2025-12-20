صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وہاڑی میں کرسمس امن ریلی، بین المذاہب ہم آہنگی کا مظاہرہ

  • ملتان
وہاڑی میں کرسمس امن ریلی، بین المذاہب ہم آہنگی کا مظاہرہ

مسیحی برادری، تاجر اور شہری امن، بھائی چارے اور اتحاد کے پیغام کیلئے متحد

وہاڑی (خبر نگار، نمائندہ خصوصی)وہاڑی میں مسیحی برادری کی جانب سے کرسمس کے موقع پر امن ریلی نکالی گئی، جس میں مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے شہریوں نے بھرپور شرکت کی۔ریلی میں شریک مسیحی مرد، خواتین اور بچے رنگ برنگے ملبوسات میں خوشی کا اظہار کرتے دکھائی دیے ۔ریلی میں تاجر رہنماؤں، سابق کونسلرز اور سماجی شخصیات نے بھی شرکت کی اور بین المذاہب ہم آہنگی کو فروغ دینے پر زور دیا۔ریلی کے منتظمین آشر غوری، ماسٹر ریاض مسیح اور دیگر رہنماؤں نے شرکاء کا شکریہ ادا کیا۔آخر میں کرسمس کیک کاٹا گیا اور ملک کی سلامتی، امن اور استحکام کیلئے خصوصی دعا کی گئی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

واٹر پلانٹس کے فلٹر تبدیل نہ صفائی ، پانی مضر صحت

کمشنر کی زیر صدارت اجلاس ،3ترقیاتی سکیموں کی منظوری

96فیصد کوریج کے ساتھ پولیو مہم کا آخری رائونڈ مکمل

شہری آگاہی اور سماجی شمولیت پر مبنی سیمینار کا انعقاد

نماز جمعہ کے اجتماعات کیلئے سکیورٹی الرٹ رہی

یونیورسٹی آف سرگودھا کے زیر اہتمام بین الاقوامی کانفرنس کا انعقاد

آج کے کالمز

خورشید ندیم
تین سماجی مغالطے
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
ایک مسکراتا ہوا چہرہ جو اَب ہم میں نہیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
مسلم ہیرو احمد الاحمد
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
نئے صوبوں کی تحریک‘ امید کی کرن …(2)
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
صوبہ پہلے یا پاکستان؟
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی خصوصیات
مفتی منیب الرحمٰن