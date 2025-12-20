صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سٹیشن چوک گزیبو میں پبلک لائبریری قائم، کمشنر کا دورہ

  • فیصل آباد
سٹیشن چوک گزیبو میں پبلک لائبریری قائم، کمشنر کا دورہ

راجہ جہانگیر انوار نے الماریوں میں موجود مختلف کتابوں کا جائزہ لیا

فیصل آباد (خصوصی رپورٹر)وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے بیوٹیفکیشن پلان کے تحت میونسپل کارپوریشن کی جانب سے سٹیشن چوک گزیبو میں پبلک لائبریری قائم کر دی گئی ہے ۔ کمشنر فیصل آباد راجہ جہانگیر انور نے پبلک لائبریری کا دورہ کیا اور الماریوں میں موجود مختلف موضوعات پر مشتمل کتابوں کا جائزہ لیا۔اس موقع پر کمشنر فیصل آباد نے کہا کہ وزیراعلیٰ پنجاب کی ہدایات کے مطابق شہر کے دیگر اہم مقامات پر بھی اوپن پبلک لائبریریز قائم کی جائیں گی، تاکہ شہریوں کو مطالعے کی سہولت فراہم کی جا سکے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

واٹر پلانٹس کے فلٹر تبدیل نہ صفائی ، پانی مضر صحت

کمشنر کی زیر صدارت اجلاس ،3ترقیاتی سکیموں کی منظوری

96فیصد کوریج کے ساتھ پولیو مہم کا آخری رائونڈ مکمل

شہری آگاہی اور سماجی شمولیت پر مبنی سیمینار کا انعقاد

نماز جمعہ کے اجتماعات کیلئے سکیورٹی الرٹ رہی

یونیورسٹی آف سرگودھا کے زیر اہتمام بین الاقوامی کانفرنس کا انعقاد

آج کے کالمز

خورشید ندیم
تین سماجی مغالطے
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
ایک مسکراتا ہوا چہرہ جو اَب ہم میں نہیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
مسلم ہیرو احمد الاحمد
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
نئے صوبوں کی تحریک‘ امید کی کرن …(2)
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
صوبہ پہلے یا پاکستان؟
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی خصوصیات
مفتی منیب الرحمٰن