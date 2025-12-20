صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جامعہ مسجد نور اڈا پٹھان کوٹ میں ڈی پی او کی کھلی کچہری

  • فیصل آباد
جامعہ مسجد نور اڈا پٹھان کوٹ میں ڈی پی او کی کھلی کچہری

شہریوں کے مسائل سنے ،متعلقہ افسروں کو دادرسی یقینی بنانے کی ہدایت کی

چنیوٹ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )وزیراعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف کے وژن کے مطابق کمیونٹی پولیسنگ کے فروغ کے لیے اقدامات جاری ہیں۔ اس سلسلے میں ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر چنیوٹ ڈاکٹر نوید عاطف نے جمعہ المبارک کے موقع پر جامعہ مسجد نور اڈا پٹھان کوٹ میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا۔کھلی کچہری میں ایس ایچ او تھانہ بھوانہ، انچارج کمپلینٹ سیل، دیگر پولیس افسران اور نمازیوں کی کثیر تعداد موجود تھی۔ ڈی پی او نے شہریوں کے مسائل سنے اور ان کے حل کی یقین دہانی کروائی۔

متعلقہ افسروں کو دادرسی یقینی بنانے اور فالواپ رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت بھی دی گئی۔ڈی پی او نے شہریوں کو نئے ٹریفک قوانین سے متعلق آگاہی دی اور ان سے کہا کہ ٹریفک قوانین پر عمل درآمد یقینی بنایا جائے ۔ انہوں نے کھلی کچہری لگانے کو حضرت محمد ﷺ کی سنت قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس سے شہری اپنے مسائل حل کروانے کے لیے براہِ راست رابطہ کر سکتے ہیں اور کمیونٹی پولیسنگ کو فروغ ملتا ہے ۔ڈی پی او نے مزید کہا کہ شہری معاشرتی، اخلاقی برائیوں اور جرائم پیشہ عناصر سے متعلق اطلاع دے سکتے ہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

سی پی او ڈاکٹر سردار غیاث کی پو لیس شہدا کے اہلخانہ سے ملاقات

سیالکوٹ میں آٹے کی کو ئی قلت نہیں :فلور ملز ایسوسی ایشن

سی پی او کی وزیر آباد کے تھانوں میں کھلی کچہری

آرپی او کا دورہ حافظ آ باد ، امن کمیٹی ممبران سے ملاقات

سیالکوٹ: آئندہ سیلاب سے نمٹنے کیلئے مؤثر مینجمنٹ پلان تشکیل دینے پر گفتگو

سیالکوٹ:قتل کے مجرم کو عمر قید 20لاکھ روپے ہرجانے کا حکم

آج کے کالمز

خورشید ندیم
تین سماجی مغالطے
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
ایک مسکراتا ہوا چہرہ جو اَب ہم میں نہیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
مسلم ہیرو احمد الاحمد
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
نئے صوبوں کی تحریک‘ امید کی کرن …(2)
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
صوبہ پہلے یا پاکستان؟
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی خصوصیات
مفتی منیب الرحمٰن