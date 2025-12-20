جامعہ مسجد نور اڈا پٹھان کوٹ میں ڈی پی او کی کھلی کچہری
شہریوں کے مسائل سنے ،متعلقہ افسروں کو دادرسی یقینی بنانے کی ہدایت کی
چنیوٹ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )وزیراعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف کے وژن کے مطابق کمیونٹی پولیسنگ کے فروغ کے لیے اقدامات جاری ہیں۔ اس سلسلے میں ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر چنیوٹ ڈاکٹر نوید عاطف نے جمعہ المبارک کے موقع پر جامعہ مسجد نور اڈا پٹھان کوٹ میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا۔کھلی کچہری میں ایس ایچ او تھانہ بھوانہ، انچارج کمپلینٹ سیل، دیگر پولیس افسران اور نمازیوں کی کثیر تعداد موجود تھی۔ ڈی پی او نے شہریوں کے مسائل سنے اور ان کے حل کی یقین دہانی کروائی۔
متعلقہ افسروں کو دادرسی یقینی بنانے اور فالواپ رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت بھی دی گئی۔ڈی پی او نے شہریوں کو نئے ٹریفک قوانین سے متعلق آگاہی دی اور ان سے کہا کہ ٹریفک قوانین پر عمل درآمد یقینی بنایا جائے ۔ انہوں نے کھلی کچہری لگانے کو حضرت محمد ﷺ کی سنت قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس سے شہری اپنے مسائل حل کروانے کے لیے براہِ راست رابطہ کر سکتے ہیں اور کمیونٹی پولیسنگ کو فروغ ملتا ہے ۔ڈی پی او نے مزید کہا کہ شہری معاشرتی، اخلاقی برائیوں اور جرائم پیشہ عناصر سے متعلق اطلاع دے سکتے ہیں۔