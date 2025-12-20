صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کمشنر کی زیر صدارت اجلاس ،3ترقیاتی سکیموں کی منظوری

  • سرگودھا
کمشنر کی زیر صدارت اجلاس ،3ترقیاتی سکیموں کی منظوری

سڑکوں کا پیچ ورک، اسلام پورہ فلائی اوور پر اسٹریٹ لائٹس کی تنصیب خوشاب روڈ کے سٹی ایریا میں بیوٹیفکیشن پلان کے تحت گرل کا منصوبہ شامل

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) کمشنر سرگود ھا ، ایڈمنسٹریٹر میونسپل کارپوریشن جہانزیب اعوان کی زیر صدارت ڈویلپمنٹ کمیٹی کا اجلاس منعقد ہوا، جس میں شہر کی تین اہم ترقیاتی سکیموں کی منظوری دی گئی۔منظور کی گئی سکیموں میں شہر کے مختلف علاقوں میں ٹوٹی سڑکوں کا پیچ ورک، اسلام پورہ فلائی اوور پر اسٹریٹ لائٹس کی تنصیب اور خوشاب روڈ کے سٹی ایریا میں بیوٹیفکیشن پلان کے تحت گرل لگانے کا منصوبہ شامل ہے ۔اجلاس میں ڈپٹی کمشنر کیپٹن (ر) محمد وسیم، چیف آفیسر میونسپل کارپوریشن ماجد بن احمد اور دیگر متعلقہ افسران نے شرکت کی۔

اجلاس کو بتایا گیا کہ شہر کے مختلف علاقوں میں جہاں سڑکیں خراب ہیں وہاں مرحلہ وار پیچ ورک کیا جائے گا تاکہ ٹریفک کی روانی بہتر بنائی جا سکے ۔ اسلام پورہ فلائی اوور پر جدید اسٹریٹ لائٹس نصب کی جائیں گی جو خودکار نظام کے تحت شام کے وقت روشن اور صبح بند ہو جایا کریں گی۔ اس کے علاوہ خوشاب روڈ کے میونسپل کارپوریشن کے دائرہ اختیار میں بیوٹیفکیشن پلان کے تحت گرلز نصب کی جائیں گی تاکہ علاقے کی خوبصورتی میں اضافہ ہو۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

ماضی میں یوتھ کو گمراہ کرکے خراب کیا گیا ، گورنرپنجاب

وکلا کے مسائل کے حل کیلئے ہر ممکن کوشش کر ینگے ،فیصل راٹھور

سپیکر اسمبلی کی قیادت میں وفد کا مالدیپ کا دورہ، اہم ملاقاتیں

آئی جی کی کھلی کچہری ،درخواستوں پر فوری کارروائی کی ہدایت

ایس ایس پی آپریشنز کا خدمت مرکز کا دورہ شہریوں کے مسائل حل کرنیکی ہدایت

امریکہ اور پاکستان کا سٹیم تعلیم کو مضبوط بنانے کے لیے اشتراک

آج کے کالمز

خورشید ندیم
تین سماجی مغالطے
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
ایک مسکراتا ہوا چہرہ جو اَب ہم میں نہیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
مسلم ہیرو احمد الاحمد
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
نئے صوبوں کی تحریک‘ امید کی کرن …(2)
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
صوبہ پہلے یا پاکستان؟
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی خصوصیات
مفتی منیب الرحمٰن