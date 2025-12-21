صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کمشنر نے ڈویژنل پبلک سکول میں ڈے کیئر سنٹر کا افتتاح کیا

  • فیصل آباد
کمشنر نے ڈویژنل پبلک سکول میں ڈے کیئر سنٹر کا افتتاح کیا

سالانہ تقریب، طلبہ کو انعامات تقسیم، کینال ایکسپریس وے پر ماڈل کالج بنانیکا فیصلہ

فیصل آباد(خصوصی رپورٹر)کمشنر فیصل آباد ڈویژن راجہ جہانگیر انور نے ڈویژنل پبلک سکول وکالج پریمیئر کیمپس میں سٹیٹ آف دی آرٹ ڈے کیئر سنٹر کا افتتاح کیا اورکہ کہا جدید سہولیات سے آراستہ ڈے کیئر سنٹر ورکنگ ویمن اور انکے بچوں کیلئے تحفہ ہے۔ ڈویژن بھر کے سکولوں میں ڈے کیئر سنٹرز بنائے جارہے ہیں۔

بعدازاں سکول وکالج کی سالانہ تقسیم انعامات تقریب میں کمشنر نے امتحانات پرپوزیشن ہولڈرطلبہ اور عمدہ نتائج دینے والے اساتذہ میں شیلڈز وسرٹیفکیٹس تقسیم کئے ۔ دریں اثنا جی او آر تھری کینال ایکسپریس وے تحصیل چک جھمرہ میں ڈویژنل ماڈل کالج کے فوری قیام کا فیصلہ کیا گیا ہے ۔کمشنر کی زیرصدارت اجلاس میں ڈپٹی کمشنر ندیم ناصر نے جی او آر تھری میں تیار عمارت میں ڈی ایم سی کے قیام کی تجویز دی۔کمشنر نے اتفاق کرتے ڈی ایم سی انتظامیہ کو فوری عملدرآمد اور سمن آباد میں بھی ڈی ایم سی بنانے کیلئے مناسب عمارت کا بندوبست کرنے کی ہدایت کی۔

کمشنر جہانگیر انور نے صحافیوں سے ملاقات میں کہا فیصل آباد میں 80ارب لاگت سے میٹرو بس پراجیکٹ جلد شروع کیا جارہا ہے جس سے جھنگ روڈ سے جڑانوالہ روڈ تک روزانہ سینکڑوں مسافر مستفید ہونگے جبکہ شہر کے 6 مرکزی روڈز کو ریڑھی فری روڈز بنارہے ہیں اور ان روڈز پر گھوم پھر کر روزگار کمانیوالوں کو پرانی ریڑھی جمع اور ڈیڑھ لاکھ کی ریڑھی رجسٹرڈ کرواکر ماڈل ریڑھی بازار میں شفٹ کرانے کیلئے اقدامات جاری ہیں۔ 13مقامات پر ماڈل ریڑھی بازار جبکہ7 نئے ریڑھی بازار بھی بنائے جارہے ہیں۔ شہرمیں سیوریج ودیگرمسائل بھی حل کئے جارہے ہیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

منڈی بہا ئوالدین :انڈسٹریل اسٹیٹ میں پلاٹوں بارے کمیٹی قائم

واجبات کی بروقت وصولی مالی استحکام کیلئے نا گزیر:کمشنر

گجرات:فتح پور میں واٹر فلٹریشن پلانٹ کا افتتاح

ڈپٹی ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر سمیرا اقبال کا دستکاری سکول کا دورہ

تتلے عالی3:ماہ سے ٹرانسفا رمر مر مت نہ ہوسکا ، صارفین کا احتجاج

سیالکوٹ :سبزی ، پھل کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگیں

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
دھیمے لہجے کا سیاستدان
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
اُلفت کے راستے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
خان یہ باریک راز نہ سمجھ سکا
رؤف کلاسرا
عمران یعقوب خان
بھارت کے ہاتھوں یرغمال جنوبی ایشیا کا امن
عمران یعقوب خان
رشید صافی
کون ہوگا کپتان کا جانشین؟
رشید صافی
محمد عبداللہ حمید گل
پاک روس تعلقات کی نئی جہتیں
محمد عبداللہ حمید گل