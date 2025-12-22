صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سیوریج منصوبہ ناقص حکمت عملی سے شہریوں کیلئے پریشانی کا باعث بن رہا:ملک عبدالحفیظ

  • فیصل آباد
سیوریج منصوبہ ناقص حکمت عملی سے شہریوں کیلئے پریشانی کا باعث بن رہا:ملک عبدالحفیظ

جڑانوالہ (نمائندہ دنیا )معروف سماجی شخصیت و ناظم مرکزی جمعیت اہل حدیث ملک عبدالحفیظ نے اپنے بیان میں کہا کہ عوام کی سہولت کیلئے شہر میں سیوریج کا منصوبہ ناقص حکمت عملی کی وجہ سے شہریوں کیلئے پریشانی کا باعث بن رہا ہے۔۔۔

 فیصل آباد روڈ پر کافی عرصہ سے سیوریج کی لائن تو ڈال دی گئی لیکن سڑک کی ابھی تک مرمت نہ کی گئی جس کی وجہ سے فضا میں گردوغبار رہتا ہے جس کی وجہ سے شہریوں میں سانس جلد اور گلے اور آنکھوں کی بیماریاں تیزی سے پھیل رہی ہے اور دوسری طرف ٹریفک کی روانی شدید متاثرہو رہی ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
مارگلہ… جنگل کہانی
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
قیمتی سرمایہ
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
عمران خان کو ایک جرم میں دوسری سزا
بابر اعوان
میاں عمران احمد
کرپٹو فنانسنگ، ترسیلاتِ زر اور قرضے
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
نوجوان خواب کی موت
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
شکر گزاری
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر