صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

قتل کے مقدمہ میں ملوث ملزم چھوڑنے پر سب انسپکٹر معطل

  • فیصل آباد
قتل کے مقدمہ میں ملوث ملزم چھوڑنے پر سب انسپکٹر معطل

پینسرہ(نمائندہ دنیا)تھانہ ٹھیکریوالا قتل کے مقدمہ میں ملوث ملزم کو چھوڑنے پر سب انسپکٹر کو معطل کر دیا گیا تھانہ ٹھیکریوالا میں تعینات سب انسپکٹر جہانزیب لک نے قتل کے مقدمہ میں ملوث ملزم علی کو گرفتار کر کے اس کے قبضہ سے کلاشنکوف برآمد کی جسے سب انسپکٹر نے مبینہ طور پر رشوت لیتے ہوئے فرار کرا دیا جس پر سی پی او نے سب انسپکٹر کو کلوز ٹو لائن کرتے ہوئے انکوائری شروع کر دی ۔

تھانہ ٹھیکریوالا قتل کے مقدمہ میں ملوث ملزم کو چھوڑنے پر سب انسپکٹر کو معطل کر دیا گیا تھانہ ٹھیکریوالا میں تعینات سب انسپکٹر جہانزیب لک نے قتل کے مقدمہ میں ملوث ملزم علی کو گرفتار کر کے اس کے قبضہ سے کلاشنکوف برآمد کی جسے سب انسپکٹر نے مبینہ طور پر رشوت لیتے ہوئے فرار کرا دیا جس پر سی پی او نے سب انسپکٹر کو کلوز ٹو لائن کرتے ہوئے انکوائری شروع کر دی ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

ایل پی جی کی غیر قانونی ریفلنگ کے اڈے، زندگیوں کو خطرہ

صفائی ورکرز حقیقی ہیروز، خوشیوں میں ساتھ ہیں : ڈپٹی کمشنر

عوامی مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کر رہے : عدیل حیدر

ڈسکہ میں ترقیاتی منصوبوں کا جال بچھایا جائیگا : وزیر بلدیات

یونین کونسل پیرو چک میں نادرا ون ونڈو کاؤنٹر کا قیام

حافظ آباد : قبرستانوں، پارکوں، چوک چوراہوں کی صفائی

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
نصرت پروین
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
قومی پاسپورٹ کی عزت و آبرو کیلئے
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
اسلام آباد: کون سی تلخی دور نہیں ہو سکتی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
اقوام متحدہ کی رپورٹ‘ بھارت ایکسپوز
سلمان غنی
رشید صافی
ٹی ٹی پی میں افغان باشندوں کی شمولیت
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ… (3)
حافظ محمد ادریس