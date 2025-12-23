صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

فیصل آباد(سٹی رپورٹر)گھر کا دروازہ کھلا دیکھ کر ملزمان نقدی، زیورات، موبائل فونز اور دیگر قیمتی سامان لے اُڑے ۔

تھانہ رضا آباد کے علاقے جمیل پارک میں شہزاد نامی شہری کے گھر کا بیرونی دروازہ غلطی سے کھلا رہ گیا۔ جس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ملزم گھر میں داخل ہو گئے اور الماریوں سے نقدی، زیورات، موبائل فونز، ایل سی ڈی اور دیگر سامان چوری کرکے راہ فرار اختیار کرگئے ۔ جس پر پولیس نے متاثرہ شہری کی مدعیت میں مقدمہ درج کرکے ملز موں کی تلاش شروع کردی ہے ۔

 

