صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چناب نگر : مسیحی برادری کے ساتھ کرسمس کی دعائیہ تقریب

  • فیصل آباد
چناب نگر : مسیحی برادری کے ساتھ کرسمس کی دعائیہ تقریب

چناب نگر (نامہ نگار)سابق ایم پی اے اور بانی پاکستان مینارٹی الائنس طاہر نوید چودھری ایڈووکیٹ نے چناب نگر میں مسیحی برادری کے ساتھ کرسمس کی دعائیہ تقریب میں شرکت کی۔

اس موقع پر پاسٹر پرویز قیصر، جنرل سیکرٹری چنیوٹ بار تصدق حسین کولی ایڈووکیٹ، میاں افتخار تھہیم، نوید مسیح، طارق مسیح اور دیگر بھی موجود تھے ۔تقریب میں مسیحی مرد و خواتین کی کثیر تعداد نے شرکت کی اور کرسمس کا کیک کاٹا گیا۔ شرکاء نے پاکستان کی سلامتی، امن و امان اور ملکی خوشحالی کے لیے خصوصی دعا کی۔اس موقع پر طاہر نوید چودھری نے کہا کہ حکومت ہر لحاظ سے مسیحی برادری کے ساتھ مکمل تعاون کر رہی ہے اور ملک بھر میں کرسمس کی تقریبات میں خود بھی شرکت کر رہی ہے ۔ انہوں نے مزید کہا کہ مسیحی برادری ہمیشہ امن کا پیغام دیتی رہی ہے اور ہمیں اپنی مسلح افواج اور حکومت پر فخر ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

فنڈز کی تاخیر،ایل ڈی اے اور واسا کے ترقیاتی منصوبے خطرے میں

حمزہ شہباز کی مرحوم سواتی خان کے گھرآمد،اہلخانہ سے تعزیت

ایم پی اے ملک عرفان شفیع سپردخاک

قومی کھلاڑیوں کوصحت کی بلامعاوضہ سہولیات قابلِ تحسین :گورنر

ڈی جی ایل ڈی اے کا داتا دربار اور بھائی چوک ری ماڈلنگ منصوبے کا دورہ

ہائیکورٹ:سیکرٹری صحت پنجاب کے خلاف توہینِ عدالت کی درخواست پر نوٹس

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
نصرت پروین
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
قومی پاسپورٹ کی عزت و آبرو کیلئے
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
اسلام آباد: کون سی تلخی دور نہیں ہو سکتی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
اقوام متحدہ کی رپورٹ‘ بھارت ایکسپوز
سلمان غنی
رشید صافی
ٹی ٹی پی میں افغان باشندوں کی شمولیت
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ… (3)
حافظ محمد ادریس