چناب نگر : مسیحی برادری کے ساتھ کرسمس کی دعائیہ تقریب
چناب نگر (نامہ نگار)سابق ایم پی اے اور بانی پاکستان مینارٹی الائنس طاہر نوید چودھری ایڈووکیٹ نے چناب نگر میں مسیحی برادری کے ساتھ کرسمس کی دعائیہ تقریب میں شرکت کی۔
اس موقع پر پاسٹر پرویز قیصر، جنرل سیکرٹری چنیوٹ بار تصدق حسین کولی ایڈووکیٹ، میاں افتخار تھہیم، نوید مسیح، طارق مسیح اور دیگر بھی موجود تھے ۔تقریب میں مسیحی مرد و خواتین کی کثیر تعداد نے شرکت کی اور کرسمس کا کیک کاٹا گیا۔ شرکاء نے پاکستان کی سلامتی، امن و امان اور ملکی خوشحالی کے لیے خصوصی دعا کی۔اس موقع پر طاہر نوید چودھری نے کہا کہ حکومت ہر لحاظ سے مسیحی برادری کے ساتھ مکمل تعاون کر رہی ہے اور ملک بھر میں کرسمس کی تقریبات میں خود بھی شرکت کر رہی ہے ۔ انہوں نے مزید کہا کہ مسیحی برادری ہمیشہ امن کا پیغام دیتی رہی ہے اور ہمیں اپنی مسلح افواج اور حکومت پر فخر ہے ۔