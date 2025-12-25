صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شورکوٹ:تحصیل اسیسمنٹ بورڈ برائے معذور افراد ، 41 مریضوں کو معذور قرار دیا گیا

  • فیصل آباد
شورکوٹ:تحصیل اسیسمنٹ بورڈ برائے معذور افراد ، 41 مریضوں کو معذور قرار دیا گیا

شورکوٹ (نمائندہ دنیا )تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال شورکوٹ میں تحصیل اسیسمنٹ بورڈ برائے معذور افراد کا انعقاد کیا گیا، جس کی صدارت ڈاکٹر ماریہ امداد، میڈیکل سپرنٹنڈنٹ نے کی۔

بورڈ کے دوسرے ممبران میں ڈاکٹر فہد مقبول آرتھوپیڈک سرجن، ڈاکٹر رحمت اﷲ شیخ آئی سپیشلسٹ، ٹیوٹا شورکوٹ کے نمائندہ عبد الکریم، رانا محمد اشفاق، خلیل الرحمٰن سوشل نیڈ آفیسر اور سہیل آرتھر، اسسٹنٹ ڈائریکٹر میڈیکل سوشل سروسز یونٹ شامل تھے ۔بورڈ میں مختلف کیٹیگریز کی 50 درخواستیں پیش کی گئیں، جن میں سے 41 افراد کو معذور قرار دیا گیا، 6 افراد کو سپیشل رائے کے لیے ریفر کیا گیا، 1 فرد معذوری کی کیٹیگری میں شامل نہیں ہوا جبکہ 2 افراد بورڈ میں حاضر نہیں ہوئے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

38 ٹن گندم خیبر پختونخوا سمگل کرنیکی کوشش ناکام

ای بر پورٹل پر موصول درخواستوں پر پیشرفت جائزہ اجلاس

ڈپٹی کمشنر کی زیر صدارت پری پولیو اجلاس، کاکردگی کا جائزہ

احسان علی جمالی کا منڈی ٹاؤن میں قائم کرسمس بازار کا دورہ

ڈی سی میانوالی کا ڈی ایچ کیو ہسپتال کا دورہ،حاضری چیک

صوبائی محتسب پنجاب کی کھلی کچہری، عوامی شکایات کی سماعت

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
نہیں! جناب سہیل وڑائچ! نہیں!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
پارلیمنٹ بہرحال سپریم ہے!
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
فکرِ قائد کی تفہیم میں ابہام کیوں؟
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
بھارت کے ہاتھوں یرغمال جنوبی ایشیا کا امن … (2)
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
خیر خواہ طاقتیں
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
مجلسِ اتحادِ امت پاکستان کا متفقہ اعلامیہ …(1)
مفتی منیب الرحمٰن